送350元物資包被判當選無效　北市新店里長自認遭栽贓...將上訴

▲新北市新店區香坡里里長郭永城因涉賄選被判當選無效。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

新北市新店區香坡里現任里長郭永城今年因撤換拒絕贊助餐費的鄰長，被反對者揚言發動罷免，但郭男去年（2022年）競選時，涉以舉辦慈善活動名義，贈送選民市價約350元的生活物資，並向領取者拉票求支持，經台北地檢署提起當選無效之訴，台北地院判郭男當選無效，還可上訴，判決確定前不會被解職，至於檢方起訴郭男涉犯《公職人員選舉罷免法》投票行賄罪嫌，仍在審理中。

郭永城今受訪表示，會對當選無效之訴一審判決結果提起上訴，也不排除辭職重選或挑戰參選立委，他自認受到政治迫害，因當選無效之訴有法定6個月結案壓力，他覺得開庭沒有充分說明與提出證據的機會，他強調自己絕沒賄選，本案慈善活動與餽贈物資包都不是他主導，他也沒向領取者拜票，里長更不是什麼高官厚祿，但個人清白很重要，他會在刑案審理時攤牌證明自己被栽贓、檢調辦案有瑕疵。

以無黨籍身分參選的郭永城（59歲），競選口號包括「為里為民，煥然一新，學生家戶年減WiFi費用1200元，爭取里民活動中心」，去年11月26日九合一公職大選以2248票擊敗尋求連任的老里長。

不過檢調預先掌握郭永城利用擔任新北市蘆洲區某功德會顧問之便，去年10月請功德會跨區到香坡里舉辦「台灣友愛，情意善行」慈善活動，贈送60多位里民內有白米、泡麵、口罩等物資的禮盒，每盒市價約350元，郭男並直接向領取物資的里民拉票。

檢調在郭永城當選後，去年12月搜索約談郭男，郭男穿著印有功德會顧問字樣的外套到案，訊後交保10萬元。檢方偵結認定郭男本案所送物資價值，足以動搖或影響選民投票意願，去年底起訴他涉犯《選罷法》投票行賄罪嫌，全案仍在北院刑事庭審理，檢方同時向北院提起郭永城當選無效之訴。

北院民事庭審結，認定郭男本案行為足以使投票發生不正確結果，判決郭男就民國111年11月26日舉行之新北市新店區香坡里第4屆里長選舉之當選無效，可上訴，《地方制度法》規定，里長被判決當選無效確定才可解職。