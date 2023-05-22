美光遭陸封殺！　陸外交部：只要遵守中國法律，沒什麼可以擔心的

▲大陸網信辦要求半導體業停止採購美光產品。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸網信辦昨（21）晚間宣布，經審查發現，美光（Micron）產品存在嚴重網路安全問題隱憂，涉及國家安全，要求境內關鍵資訊基礎設施營運者應停止採購美光產品。對此，大陸外交部發言人毛寧強調，「任何國家的企業只要遵守中國法律法規的要求，我們歡迎他們和他們的產品服務進入中國市場，這個沒有什麼可以擔心的。」

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／翻攝大陸外交部）

毛寧指出，中國是法治國家，任何企業在中國都應該合法經營，對於涉嫌違法的行為，司法機關也會依法的進行調查，「有關審查是為了防範產品的網路安全問題危害國家關鍵信息（資訊）基礎設施的安全，是維護國家安全的必要措施。」

對於大陸大動作「封殺」美光，外傳美國要求南韓半導體廠不要將產品作為美光的替代品，出售給大陸。對此，毛寧表示，「我們已經多次對美國對華芯片（晶片，下同）的出口管制表明立場，美方這種行為完全是為了維護自身的霸權利益，脅迫其他國家搞對華出口限制，這種做法嚴重的違反市場經濟原則和國際經貿規則，破壞全球產供鏈的穩定，不符合任何一方的利益，損害的不僅是中國企業的利益，也將損害其他相關企業的利益。」

毛寧強調，我們堅決反對這種做法，「也希望有關國家政府和企業能夠與中方一道，共同維護多邊貿易體制，維護全球產供鏈的穩定。」