鼓勵參加機車駕訓班　中央+南投縣府最高補助1600元

▲南投地區民眾考機車駕照前先上駕訓課，最高可享中央和地方補助學費1600元。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

距暑假還有一個月時間，南投縣政府指出，南投地區民眾在11月底前報名機車駕訓班、考取駕照後，可申請交通部補助1300元（限1050名）、縣府補助300元（限866名），最高可獲1600元的學費補助，呼籲家長多鼓勵準備報考機車駕照的子女，透過參加完整機車駕駛訓練提升安全。

除有中央和地方政府補助學費，台中區監理所為鼓勵參加機車駕訓班的民眾，也加碼贈送100元商品卡（限350名），光陽機車業者則提供「參加機車駕訓班，購車送1000元禮券」的優惠。

南投監理站站長黃永松表示，南投縣於110年有429人、111年有523人參加機車駕訓班後考取駕照，且經統計，111年參加機車駕訓者，較未受訓者的違規風險降低56%、肇事風險降低35%，由此可見事先培養機車駕駛人遵守交通規則、正確駕駛、防禦駕駛及責任駕駛的習慣，能有效降低機車騎士傷亡情形。

黃永松說明，機車駕訓有學科6小時、術科10小時課程，重點包括直線平衡、變換車道、二段式轉彎等；南投縣附設機車駕訓班目前有5家：包括草屯成功駕訓班、新天地駕訓班、南投市的大榮駕訓班、竹山鎮德山駕訓班、埔里鎮的新生駕訓班，歡迎鄉親多加利用。