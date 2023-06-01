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大陸 大陸焦點 特派現場

陳斌華出任國台辦新發言人　曾為大陸首批「駐台記者」

▲▼ 陳斌華。（圖／中國台灣網）

▲陳斌華。（圖／中國台灣網）

記者蔡儀潔／北京報導

大陸國台辦今（1）早更新人事資訊，原國台辦經濟局副局長陳斌華調任新聞局副局長、一級巡視員，並將擔任新聞發言人。國台辦新聞局局長馬曉光已卸任，日前正式轉任大陸海協會副會長。

▲▼國台辦人事異動 。（圖／翻攝自國台辦官網）

▲國台辦今早更新人事名單 。（圖／翻攝自國台辦官網）

陳斌華在擔任國台辦經濟局副局長期間，曾就惠台13條措施表示，主要考慮就是更多為台胞台企提供發展機遇、同等待遇，進一步促進台企參與大陸高質量發展、高科技創新，幫助台企加快科技創新，降低綜合成本，搶抓發展機遇，實現更好發展。

資料顯示，陳斌華於1971年9月18日出生，為福建詔安人，1993年7月畢業於廈門大學中文系。他曾於2001年2月與時任新華社記者范麗青，赴台灣擔任駐點記者，為大陸首批兩名駐台記者。

▲▼ 國台辦,馬曉光。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲馬曉光。（圖／記者蔡儀潔攝）

60歲的馬曉光2013年底轉任國台辦新聞局局長，2014年任第五任國台辦新聞發言人，長年從事對台研究綜合與兩岸協商談判工作，多次赴台參訪，包括備受矚目的1993年的汪辜新加坡會談、1998年辜振甫訪問北京和上海、今年馬英九訪陸祭祖等。

作為1980年的山西省高考文科狀元，馬曉光同年進入北京大學中文系，1987年拿到了文學碩士學位，曾在中國人民大學教授中國古代文學批評史。

文學造詣精深的馬曉光在擔任發言人期間，常以詩詞回答記者提問，例如回答「吳釗燮稱美國忙的時候台灣不要添麻煩」時，引用唐詩「妝罷低聲問夫婿，畫眉深淺入時無」。

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