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快訊／精密工業公司傳火警　溶鋁鍋爐維修溢出冒煙

▲台南市安南區開安四街1家精密工業公司傳出火警，消防人員到場發現並沒有明火及濃煙，經進入勘查，發現係溶鋁鍋爐在維修溢出，無燃燒及延燒情況。（圖／民眾提供）

▲台南市安南區開安四街1家精密工業公司傳出火警，消防人員到場發現並沒有明火及濃煙，經進入勘查，發現係溶鋁鍋爐在維修溢出，無燃燒及延燒情況。（圖／民眾提供）

記者林悅／台南報導

台南市安南區開安四街1家精密工業公司24日下午3時34分許傳出火警，台南市消防局119據報不敢大意，馬上出動和緯、大橋特搜、安南、安和、鹽行等消防分隊及安南中隊、第六大隊等大批消防人車前往搶救，消防人員到場發現並沒有明火及濃煙，經進入勘查，發現係溶鋁鍋爐在維修溢出，無燃燒及延燒情況，幸無人受傷，虛驚一場。

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