郭台銘初選失利後　曾馨瑩IG「寫下10字」抱3娃首發聲！

▲郭台銘（右）在積極爭取國民黨總統提名時，夫人曾馨瑩（左）陪伴在側。（鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

鴻海創辦人郭台銘5月17日爭取國民黨總統徵召提名失利，時隔14天，他的夫人曾馨瑩首度於社群網站更新動態，寫下10字透露現況。

曾馨瑩昨（5月31日）在IG發布限時動態，可見她穿淡紫色襯衫、深色牛仔褲，張開雙手環抱3個小女孩。曾馨瑩簡單寫下「公益拍攝」，並標注「早產兒基金會」，透露她當時正在為早產兒基金會進行拍攝活動。

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▲曾馨瑩發布限時動態，透露正在為早產兒基金會進行公益拍攝，這是她在郭台銘初選失利後首次發聲。（翻攝曾馨瑩IG）

事實上，郭台銘早前在爭取國民黨2024總統提名時，曾馨瑩陪著他全台跑透透，但熱衷公益的她仍持續做公益送愛，5月時她到唐氏症基金會關懷唐寶寶，母親節前夕也和早產兒基金會一同到醫院關懷安胎媽媽。

而郭台銘雖無緣取得國民黨總統提名，一舉一動仍備受關注，5月30日他到金門，先後與副總統賴清德及民眾黨主席柯文哲同框，尤其晚間直奔柯下榻的民宿，兩人還一起到海邊坐著聊天，再度引發外界「柯郭合」揣想。

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