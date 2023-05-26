東森力邀攝影大師林炳存　為3大千萬直播主操刀拍時尚大片

▲大師林炳存親操刀 東森為合作千萬直播主王三郎、泡泡兒、阿林哥拍攝時尚照。(採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝婷婷)

▲東森集團行銷執行長王世均（中）力邀時尚攝影大師林炳存，為與東森合作的千萬身價等級直播主王三郎（右1）、 百縫直播「阿林哥」夫妻檔（左1、左2）、超A女神泡泡兒（右2），拍攝全新形象照。（圖／記者湯興漢攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

每次開賣都是千萬訂單與上萬流量，王三郎、百縫直播阿林哥、超A女神泡泡兒三大人氣直播主，難得進棚不帶貨，而是大秀不同於平常鏡頭前的魅力，在東森購物力邀攝影大師林炳存親自操刀下，為全新東森自營產品天選之泉鹿胎盤和德國BENVOL高風速溫控負離子吹風機，拍攝一張張時尚大片，並高喊「東森嚴選品質，我替粉絲嚴選東森」。

平常網路直播一開，就在鏡頭前又是叫賣、又是聊天的與粉絲互動，王三郎、百縫直播阿林哥、超A女神泡泡兒，展現十足親和力，各自吸引大批鐵粉網友支持之外，對於挑貨、選貨的獨到眼光，讓產品賣得嚇嚇叫，憑藉聚客及帶貨實力，躍升成為千萬身價直播主，開始和東森購物合作後更是屢創佳績，銷售東森嚴選阿一鮑魚年菜組、美妝保養品、日安玩美 紅藜果膠，不但銷量大好賣到沒貨，粉絲也頻問什麼時候再開賣。

東森購物除了找來頂流直播主攜手合作，也為他們量身打造全方位宣傳，並藉由東森豐富的媒體資源強力放送外，還力邀攝影大師林炳存操刀拍攝全新形象照，王三郎、百縫直播阿林哥、超A女神泡泡兒特地為全新東森自營產品進棚拍照，直播圈的天王天后平常面對鏡頭已是家常便飯，沒想到時尚魂一上身，POSE一個換過一個，專業擺拍起來完全不輸線上明星藝人。

▲▼直播主們時尚魂一上身，專業擺拍起來完全不輸明星藝人。

▲王三郎推薦分享東森全新自營產品天選之泉鹿胎盤。

除了進棚拍攝，東森推出全新自營產品天選之泉鹿胎盤、德國BENVOL高風速溫控負離子吹風機，只要鎖定網路直播就能買到，王三郎也特別推薦分享，他作為直播主，除了直播工作，另外還需接洽廠商、看產品做功課，休息時間不多，例如前一天只睡兩個小時，隔天又要一大早起床，而他平常就有吃B群、葉黃素、顧筋骨等保健食品的習慣，但在親自試用天選之泉鹿胎盤後發現，氣色、體力、精神變得比較好，而且成分足夠，是和其他廠商不一樣的地方。

王三郎提到，他從事直播7年來莫忘初衷，對於商品品質、保固盡心挑選，而東森在台灣電視購物是老品牌、也是龍頭，直播銷售需要更多的協力廠商，因此和東森購物合作，東森嚴選商品在直播上一開賣後，成績確實也非常好，這兩、三年因為疫情關係，大家壓力頗大，但一直找不到讓身心靈有幫助的好商品，「天選之泉鹿胎盤」推出後，相信消費者和粉絲們購買吃了會有非常好的反應和滿意度。

▲百縫直播阿林哥強打天選之泉鹿胎盤，他提到親自吃了一陣子之後，感受到體力、精神變得更好了。

百縫直播阿林哥同樣也強打推薦天選之泉鹿胎盤，他說自己平常就有在吃膠原蛋白和保健食品，天選之泉鹿胎盤雖然是新產品，但在親自吃了一陣子後，感受到體力、精神明顯變得更好了，而商品簡單、品質夠好、價格優，消費者用完吃完之後，自然就會再回購；對於選擇與東森合作的原因，他提到東森購物不只是台灣第一的購物台，也被東森王令麟總裁對每個產品都親力親為的精神感動號召，所有產品上市前，都經過百人團隊試用，東森嚴選有品質保障，而品質會說話，替粉絲選最好的產品，也為業績帶來很大的加乘效果，很期待這次新產品開賣後，營業額能夠再創新高。

▲東森嚴選來自德國的BENVOL高風速溫控負離子吹風機，泡泡兒在粉絲團開播大賣，讓她大呼「這支吹風機真的很厲害！」

另外，東森嚴選來自德國的BENVOL高風速溫控負離子吹風機，泡泡兒在粉絲團一開播，短短3小時就賣到翻，創下銷售突破400組、100萬的佳績，首檔超賣到粉絲反應熱烈，沒跟到的人在群組裡直喊快開下一檔，讓泡泡兒大呼「這支吹風機真的很厲害！」她說這支吹風機評價真的非常高，自己的粉絲顧客有很多是媽媽，買來幫小朋友吹頭髮，尤其是長頭髮，吹乾速度真的超快，吹起來很順又不毛躁，購買後的反饋都很好，消費者起先雖然會抱著相信、試試看下單購買，平台也承諾不滿意可以退，但目前為止零退貨。

泡泡兒表示，自己做直播很久了，第一次和大型電商平台合作，覺得有趣、也好玩，尤其不管吃的用的，電視打開、手機滑開，都能看到東森，相信大家對於東森的商品有足夠信心度，購買慾望也高，而推薦商品除了東西要好，價格也要漂亮，歡迎大家隨時關注粉絲團，將會不定期上架、做活動推薦東森嚴選商品。