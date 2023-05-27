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東森廣場「健康長壽盃」麻將賽！選手平均63歲　里長帶隊為里爭光

東森廣場「健康長壽盃」麻將賽 助老年人推廣健康長壽（圖／東森購物提供）

▲為了鼓勵老人活化腦力、增進健康長壽，中和東森廣場今（27）日舉辦一場精彩的「健康長壽盃」麻將大賽，邀請附近秀明里、秀士里、秀仁里、景平里及崇南里的居民們一同參與。

消費中心／台北報導

台灣自2018年起已進入高齡社會，為了鼓勵老人活化腦力、增進健康長壽，東森購物推展麻將娛樂休閒活動，今（27）日於中和東森廣場舉辦一場精彩的「健康長壽盃」麻將大賽，邀請附近秀明里、秀士里、秀仁里、景平里及崇南里的居民們一同參與，吸引多位年過八旬的老伯伯和老奶奶報名，也有不少子女陪著父母一同參賽，秀明里的里長施義男更親自帶隊參賽，展現了鄰里團結的力量。

東森購物總經理彭鴻珷表示，舉辦麻將賽不僅是促進休閒娛樂，更是推廣健康長壽的行動。根據陽明交大2022年一份最新的醫學研究，針對120名平時不跳舞或不常打麻將的長者，透過麻將電玩訓練後，長者的判斷力、反應力皆有提升，認知功能也有改善。這顯示老人打麻將，一方面可打發時間，又可讓老人動動腦筋，對老人健康是有幫助的，預防老年癡呆。透過舉辦舉辦麻將賽，不僅讓老人家可娛樂休閒動動腦，同時也期望促進敦親睦鄰的關係，因此邀請東森廣場附近5個鄰里的長輩一同參與。

東森廣場「健康長壽盃」麻將賽 助老年人推廣健康長壽（圖／東森購物提供）

▲鼓勵老人活化腦力、增進健康長壽，中和東森廣場第二度舉辦「健康長壽盃」麻將大賽，獲得附近里長大力支持。左起為中和區景平里里長游一龍、東森購物總經理彭鴻珷、秀士里里長洪易松及東森購物OMO事業部營運長劉人豪。

這次是東森廣場第二度舉辦麻將比賽，44位參賽者年齡平均63歲，雖然沒有像上一場那樣擁有百歲高齡的牌藝大師，但麻將賽帶來的歡樂氣氛，讓現場老人家們笑得十分開心，圍觀的群眾也紛紛詢問，希望能報名下次的麻將比賽。而最後進入決賽的四名選手恰好是景平、秀仁、秀明里及崇南里，代表「為里爭光」，其中里民報名最踴躍的秀明里，更由帶隊的施義男里長進入決賽，爭奪賭神稱號，最後由崇南里郭小姐技高一籌，奪得冠軍，獨得一萬元餐券。雖然是娛樂性質的麻將比賽，東森廣場也為提供每位參賽者「點8號」餐券作為獎勵，讓大家在享受麻將遊戲樂趣的同時，也能品嚐到美食的美味。

東森廣場「健康長壽盃」麻將賽 助老年人推廣健康長壽（圖／東森購物提供）

▲為了鼓勵里民參與休閒麻將賽，秀明里的里長施義男更親自帶隊參賽，展現了鄰里團結的力量。

東森廣場「健康長壽盃」麻將賽 助老年人推廣健康長壽（圖／東森購物提供）

▲東森廣場舉辦「健康長壽盃」麻將大賽，只要掃碼為選手們加油，也能獲得1000枚東森幣。

東森廣場「健康長壽盃」麻將賽 助老年人推廣健康長壽（圖／東森購物提供）

▲最後進入決賽的四名選手恰好是秀明里里長施義男、景平里陳先生、秀仁里鄭小姐及崇南里郭小姐，代表「為里爭光」。

東森廣場「健康長壽盃」麻將賽 助老年人推廣健康長壽（圖／東森購物提供）

▲東森廣場「健康長壽盃」麻將大賽，最後由崇南里郭小姐技高一籌，奪得冠軍，由東森購物總經理彭鴻珷頒發獎品一萬元點8號餐券。

東森購物相信透過麻將大賽的舉辦，能夠讓東森廣場成為中和區居民們相聚、互動、交流的平台，讓鄰里之間的情誼更加緊密，同時推廣健康長壽的生活理念，也能夠為老人的家庭生活帶來更多的歡樂和樂趣。

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