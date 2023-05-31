E奶女網紅賣「掀奶茶」惹議！再爆「魚訊」賣淫　本人發聲了

▲軍茶台中北平店鹹濕招客，自稱協助的張女讓男客摸奶，被警方依妨害風化送辦。（圖／翻攝推特、記者許權毅攝）



記者隋昊志／綜合報導

台中一名化名「E奶XXX」的26歲張姓女網紅，日前在推特發文，稱只要到「軍茶」北平店，說出密語「找小芸」即可摸奶，引發網路熱議，警方獲報後前往該飲料店將其帶回偵訊。今（31）日有周刊報導，稱張女在某情色論壇張貼「魚訊」，還有多張全裸替男客指壓的照片，從事非法性交易。對此，張女發文駁斥，並表示已前往警局備案，也會對PO文的人告到底。

▲女網紅日前在飲料店玩「攤販露出」衝人氣。（圖／翻攝推特）



今日有周刊報導指出，化名「E奶XXX」的26歲張姓女網紅，曾在某情色論壇張貼代稱「魚訊」的性交易資訊，服務內容為「龍筋手排」、「正統紓壓按摩」、「調情情慾舒壓教學」、「全身美容熱蠟修毛」、「美容做臉」，公布價目為「2K/1H/0.3S」，還標榜「可升級自談」，並有多張全裸幫男客指壓的照片，打臉張女先前稱自己「無性交易」的說法。

▲張姓女網紅遭爆PO出「魚訊」攬客，在推特發文駁斥，並表示將提告。（圖／翻攝推特）



對此，張姓女網紅晚間在推特發文怒斥是「不實報導」，並說自己的照片曾出現在「越南的定點」、「單身媽媽求關愛」，甚至是「魚訊茶訊」網站，目前已至警局備案，並會對PO文的人告到底。