新竹棒球場開挖！高虹安邀大聯盟專家進場拼明年啟用

▲新竹市立棒球場今年改善過程流程圖。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者簡舒祺／新竹報導

為求徹底改善新竹市立棒球場，市府窮盡所有專業管道，其中包含多次與美國職棒大聯盟(MLB)洽談。經市長高虹安寄信予大聯盟國際高階副總裁暨WBC總裁 Jim Small，市府終獲大聯盟唯一指定場務單位 BrightView 場地管理顧問公司正面回覆，有望爭取其協助新竹棒球場執行改善作業，力拚明年賽事開打。今(31)日市府會同相關單位開挖，後續將土壤檢體送往美國實驗室檢驗。

高虹安表示，新竹市立棒球場改善工程是許多民眾非常關切的議題，在既有問題及契約限制等因素之下，市府務實尋找最適方案，戮力還給新竹市民一座安全安心的棒球場；目前已力邀美國職棒大聯盟場務專家，協助指導新竹棒球場改善工程，並確認設計書圖；此外，過程迄今，市府團隊已完成「協商龍來OT營運資產點還」、「三次體檢會專家諮詢」、「委任土木技師公會鑑定」、「委任具洲際球場改善經驗技師重新設計書圖」等工作，力拼明年啟用。高市長也說，這麼多前置工作，為的就是能確保球場改善作業能真正解決問題，不要重蹈覆徹。

她提到，今年1月13日曾與 Jim Small 共同受邀至新竹攻城獅主場看球，當時有向其表達對於球場修復的擔憂，希望其能給予棒球場相關建議與指導，很感謝 Jim Small 不吝賜教，這段緣分也結出了後續善果。

市長指出，市府於今年2月、3月、4月分別舉辦三場工程體檢會，諮詢專家學者意見；3月也針對開挖檢測，進行試掘、完整取樣、試體彌封之演練；4月市府與中華民國棒球協會合作，進行新竹棒球場實地勘驗作業。根據相關資料及場勘結果，中華民國棒球協會表示，國內相關條件或許無法保證改善結果完善，建議市府向美國職棒大聯盟尋求專業協助；四月下旬，第三次體檢會也同樣建議市府邀請美國職棒大聯盟場務專家協助球場修復；隨後，市府及棒協即啟動與大聯盟之溝通作業；5月，市府正式委任台灣省土木技師公會，執行開挖前現況、檢測過程、改善過程、改善結果之紀錄鑑定工作，以達客觀公正之過程記錄；同時，也商請具洲際球場改善經驗之技師團隊重新繪製工程書圖以審認頒圖，期合法合規和廠商間達施工共識。

高虹安強調，自知悉棒球場存在排水問題，市府團隊多方洽詢改善方案，並請統包廠商會同場務人員繪製改善書圖，最終於5月初廠商出具改善書圖，未來預計由大聯盟唯一指定場務單位 BrightView 進行審圖工作。

【力邀美國職棒大聯盟MLB場務專家，協助以國際經驗改善修復新竹棒球場】

高市長補充說明，五月下旬市府獲得 BrightView 正向回應，為求執行效率，現階段已同步洽詢並規劃後續的工作安排，前期將以遠端作業為主，提前布置前置籌備作業，同時將安排定期例會以保持雙方溝通默契並做好資訊對接；後續BrightView將派員來台，並依照先前例會資訊及新竹市立棒球場建造藍圖之排水效能訂定排水功能測試，實際檢驗碎石層排水是否滿足挖溝排水改善工程前置條件，並依照實際檢驗結果提供有關建議與規劃，確認改善書圖是否可行或由 BrightView 專家協助調整書圖。

市府表示，BrightView不僅是美國職棒大聯盟唯一指定場務單位，也是歷屆WBC世界棒球經典賽海外球場指定合作養護團隊及必要監造單位，非常感謝 BrightView 願意協助改善作業，並指派擁有MLB、WBC場地負責人經驗之高階場務專家來台協助改善作業。

WBC台灣承辦單位指出，以經典賽的場地修繕洽談來講，光是前期溝通就花了三、四個月；尤其經典賽還是大聯盟自己的比賽，以這樣的進度看起來，新竹棒球場作為一個外部案件來說，BrightView 已經協助加速了非常多行政流程，非常感謝他們，也希望他們能夠幫助新竹棒球場改善到最完善的狀態。

竹市府發言人施淑婷表示，市府一步一腳印，在獲得BrightView正面回應之前，也完全沒有鬆懈，每一個可能的希望都沒有放過；光是3月底至5月底，市府就密集舉辦了22場內部工作會議；為了徹底改善所有已發現及潛在的排水問題，市府也於3月17日、3月25日、4月6日、4月14日，邀請有WBC場務相關經驗的專家，分享排水改善經驗；此外，市府多次辦理現況調查及鑑定人會勘，分別接洽土木技師公會全國聯合會、中華民國建築師公會全國聯合會、台灣省土木技師公會、台北市土木技師公會、新北市土木技師公會前來棒球場勘查，終獲台灣省土木技師公會同意市府委任執行開挖前現況、開挖檢測、改善中、優化後之紀錄鑑定工作。

【新竹棒球場五月底正式開挖，送美國實驗室進行土壤檢測】

施發言人強調，市府為了確認棒球場狀況，亦洽詢了全國115間實驗室，可惜因案件特殊性，多數實驗室並未回覆，或者項目未完全符合市府要求；所幸後續市府有接洽到大聯盟唯一指定場務單位 BrightView，由全世界最專業的場務專家協助場地檢測工作，市府於5月31日開始，將陸續挖掘棒球場土壤，並寄送到美國實驗室進行檢測。

【去年五月龍來接手OT營運，因七月底棒球場球員受傷停賽迄今，龍來要求暫停合約，經市府團隊七度與龍來協商履約爭議，終完成OT資產點還作業，回歸正常工程狀態】

施發言人指出，棒球場於去(111)年7月22日及7月23日辦理兩場開幕賽事後，因球員受傷中職宣布延賽及市府辦理球場工程改善而停賽，截至目前為止並無舉辦正式賽事；市府與龍來球場股份有限公司OT契約履約爭議，歷經三次協商會議，達成共識於112年5月1日起暫停OT契約之履行(暫停營運)，未來球場排水改善優化後，龍來公司亦希望繼續執行本OT營運案。

施發言人補充說明，今年1月19日、2月14日、4月10日，龍來3度與本府副市長及秘書長溝通棒球場OT履約問題；2月15日市府與龍來進行第二次協商會議；4月24日秘書長召開與龍來球場公司OT履約爭議第三次協商會議，雙方獲共識：考量球場仍持續改善中，確無法進行職棒賽事，雙方同意暫停棒球場OT契約之履行，將場地交還市府以利球場改善作業加速進行，期待113年能夠提供職棒開打；5月3日市府與龍來公司召開棒球場OT案資產點還會議；5月8日市府完成OT案資產點還作業。

【檢視前市府統需書及合約發現諸多明顯不合理處，排水性能、驗收標準皆未清楚明定，排水預算遭刪除，造成後續工程履約爭議】

工務處表示，檢視統包需求書及統包契約內容，發現預算編列不合理，近12億預算卻只有200餘萬可能與球場有關，其中包含如教育部計畫書約4000萬排水預算皆被刪除；另寫入多個不同的球場規範(職棒、三級棒球賽事、中華職棒大聯盟賽事、世界棒壘球聯盟WBSC、中華民國棒球協會場地標準)，卻無具體說明如何達成統包需求之規定；未清楚明定球場排水性能要求，以至於無明確之驗收標準及依據。

工務處說明，本案因已確認草皮及沙土層排水效能不佳，將直接進行開挖8處1M*1M面狀坑洞至底部清碎石層，灌水檢測底部排水情形；若底部清碎石層排水狀況達到大聯盟場務專家認定之排水效能，將續接以挖溝工程處理，若底部清碎石層排水狀況無法達到要求，則將以全場更換回填材質及相關工程來進行排水改善；倘有其他需要改善的狀況，也將請BrightView一併提供建議；後續也會請BrightView產出新竹棒球場場地報告，並提供後續養護的相關建議。

【市府團隊以此為鑑，檢討行政疏失，重新訂定相關工程機制，面對問題，解決問題，不要重蹈覆轍】

市府強調，棒球場案過去因趕著開幕打球而忽略重要執行細節，以致發生球員受傷之狀況，市府會訂立相關工程機制，確保未來不再發生相同問題，如推動落實行政院公共工程委員「公共工程施工品質管理制度」，針對本市工程品管過程之缺失，訂定施工品質管制系統、施工品質查證系統、工程施工查核，共三個層次之工程施工品質管理制度。

經市府行政調查，本案曾發生尚未完成圖說變更即進行施作，尚未完成驗收即開始比賽使用，且因統包合約及統包需求書對於預算分配不合理、統包需求書預算遭變更、球場品質及驗收量化標準不明確，造成球場後續履約、驗收及改善優化過程的困難度，以致市府須花費更多時間與精力盤點統整程序面問題、契約權利義務關係與球場現況檢測，市府團隊面對既有已發生種種問題，逐步釐清克服，並懇問請托美國職棒大聯盟等相關專業團隊，全力以赴努力解決問題以回應市民及國人對於新竹棒球場的殷殷期盼。

▲今日進場開挖送美國實驗室檢測照片（備註：後續將由美國大聯盟場務專家來指導改善修復）。（圖／新竹市政府提供）