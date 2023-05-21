醉男睡空地遭勸阻　5字經罵警還推擠！被壓制送辦

▲員警好意勸導徐男不要睡在空地。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

49歲徐姓男子因不勝酒力，昨晚醉到在桃園區民生路某社區前空地，警方據報前往勸導，徐男被喚醒揚言未帶鑰匙要繼續睡覺，員警擔心發生不測繼續委婉勸導，但徐男竟遷怒員警，口出五字經和三字經辱罵，還叫警察滾，警方則呼叫支援欲壓制，在拉扯間造成員警眼鏡扯落、眼窩淤傷及手部淤傷，將徐制伏逮捕後依法移請偵辦。

▲卻激怒徐男並口出髒話辱罵員警。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局青溪派出所20日晚21時49分許接獲民眾報案，桃園區民生路某社區前有男子疑似酒醉路倒，擔心他發生意外，請警方派員到場處理。員警到場發現徐姓男子因不勝酒力躺臥社區前空地，經將其喚醒，請他回家休息，徐男表示沒有帶鑰匙要繼續睡覺，員警溫和勸導他與家人聯絡。

▲▼在拉扯間造成員警手臂、眼窩淤傷。（圖／桃園警分局提供）

徐男卻突然語氣大變，表示自己在路邊睡覺沒犯法，以「幹X娘XX」等字眼辱罵員警，員警請其注意言詞，並再次勸導他返家休息，徐男卻大聲叫嚷要警察滾，並再次以髒話「幹X娘」辱罵員警，員警立即呼叫支援並進行壓制，徐男奮力掙脫想跑進社區，被支援警力合力壓制逮捕，在拉扯過程中有員警眼鏡被扯落，手臂、眼窩淤傷，全案依法移請偵辦。