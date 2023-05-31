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勇奪全國健體冠軍　桃園消防員陳睿均：健身比賽的路是孤獨的

▲桃園市消防局第一救災救護大隊大湳消防分隊員陳睿均，平時工作之餘就是在健身房訓練。（圖／陳睿均提供）

▲桃園市消防局第一救災救護大隊大湳消防分隊員陳睿均，平時工作之餘就是在健身房訓練。（圖／陳睿均提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市消防局第一救災救護大隊大湳分隊消防員陳睿均，平時除忙於各項勤務外，最大樂趣的就是健身，鍛鍊出強健體魄，更曾獲得「2021WNBF男子健體全場總冠軍」，上週末參加參加「2023第三屆成吉思汗全國健美公開賽」，在上百名參賽者中勇奪174公分男子健體項目第1名佳績，陳睿均自曝「健身比賽的路是孤獨的、但喜歡就不會覺得辛苦」。

▲桃園市消防局第一救災救護大隊大湳消防分隊員陳睿均，上周末參加「2023第三屆成吉思汗全國健美公開賽」過程，展現背肌。（圖／陳睿均提供）

▲桃園市消防局第一救災救護大隊大湳消防分隊員陳睿均，上周末參加「2023第三屆成吉思汗全國健美公開賽」過程，展現背肌（左一）。（圖／陳睿均提供）

陳睿均先前已獲得「2021WNBF男子健體全場總冠軍」榮銜，繼疫情後睽違近兩年再度參與健美比賽，於上周末（5/27）日參加「2023第三屆成吉思汗全國健美公開賽」，在上百名參賽者中以專業突出勇奪174公分男子健體項目第1名佳績，賽後坦言，透過健身過程培養堅強意志力與體力，讓自己在消防工作上更能勇於面對災害、勝任各種任務。

▲桃園市消防局第一救災救護大隊大湳消防分隊員陳睿均，平時趁工作之餘努力健身訓練。（圖／陳睿均提供）

▲桃園市消防局第一救災救護大隊大湳消防分隊員陳睿均，平時趁工作之餘努力健身訓練。（圖／陳睿均提供）

陳睿均指出，消防人員平日勤務繁重，常需衝向危急第一現場救災、救人，體力則是基本門檻，為了保持好體力，因此平時都有上健身房訓練習慣，參加健美比則需要長時間備賽，平時除基本重量訓練，為保持良好身型與控制體脂肪，更需維持高強度訓練及精算飲食攝取，平日的飲食菜餐大多為白飯、雞胸肉與青菜等等，是否感覺很單調？陳睿均認為，既然喜歡就不會覺得辛苦，因為「健身比賽的路是孤獨的」，所幸有大家支持與陪伴讓自己得以堅持。

▲桃園市消防局第一救災救護大隊大湳消防分隊員陳睿均，上周末參加「2023第三屆成吉思汗全國健美公開賽」最後勇奪174公分男子健體項目第1名。（圖／陳睿均提供）

▲桃園市消防局第一救災救護大隊大湳消防分隊員陳睿均，上周末參加「2023第三屆成吉思汗全國健美公開賽」最後勇奪174公分男子健體項目第1名。（圖／陳睿均提供）

陳睿均認為，健美比賽是高強度、高張力的，比賽過程分隊同仁透過現場直播為我加油，一同見證共同享受這份榮耀時刻。大湳分隊分隊長魏柏煜提到，身處於工作壓力極大、上班時間又長的消防工作，同仁上班之餘還能準備健體賽事，除肌力訓練還須加上嚴格飲食管理，才能真正能體會到心勝於物，實屬不易，這次比賽獲得佳績爭取榮譽其充分展現生活自律態度，毅力十分驚人，期許能再創價機與突破自我。

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