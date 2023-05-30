　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台人到日本旅遊見「超沒品一幕」！一票人細看罵：絕對台灣人做的

▲▼男子在名古屋車站發現了超沒品的一幕。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）

▲男子在名古屋車站發現了超沒品的一幕。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）

記者柯振中／綜合報導

疫情解封後旅遊大爆發，許多台人衝往日本逛街、血拚，一次玩個過癮。不過，一名男子到日本旅遊時，意外看見JR線名古屋站有「超低俗留言」，讓他直呼一定是台灣人寫的，貼文曝光後，立刻引起網友論戰。

這名男子在「路上觀察學院」分享，他到日本旅遊時搭乘JR線電車，卻意外在名古屋站的文宣台上看見了繁體中文，讓他不假思索地說「一定是台灣人寫的」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

從照片中可以看見，看台的筆架上被寫了「幹幹」、「白目」、「你是誰」、「我是中國人」以及「去妳媽的」等文字，雖然有些文字難以辨識，但從外觀上看得出來，確實是寫著中文的髒話。

▲▼男子在名古屋車站發現了超沒品的一幕。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）

▲粗略一看沒什麼，但仔細查看能夠發現，上面寫了許多中文。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）

貼文在網路上引起討論，不少網友傻眼直呼，「丟臉丟到國外」、「不管在不在國外、是不是寫髒話，在物品上亂塗就是沒水準」、「出國玩，守點道德」、「會這樣寫的肯定是台灣中二病屁孩」、「好想拿出橡皮擦來幫忙擦掉，太丟臉了。」

此外，也有另一派認為，雖然認得出來是寫中文，但全世界有許多國家會使用繁體中文，這些文字不一定是台灣人所寫下，可能是其他國家的人所寫，還為此與網友戰成一團，留言十分混亂。

 

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
郭台銘連Call 5通電話　強拉柯文哲看海高呼「我們海誓山盟
E奶網紅被捕畫面曝光！遭2警從飲料店內帶出
為什麼男生噴射會「抖動」？最美博士解答了
台人旅日見「超沒品一幕」！怒罵：絕對台灣人做的
輝達股價再飆「市值突破1兆美元」　成晶片業首例
少女約網友踏浪遇難！阿嬤「接獲噩耗」一舉動讓人心疼
快訊／魔獸離台超親民大放送　簽名、合照擁抱來者不拒
陪伴輔大師生36年　校內自助餐「仁園餐廳」宣布6／16停業

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不准兒子吃甜食「阿嬤偷買冰炫風」　媽氣炸嗆一句話被PTT讚爆

正妹護理師被瞎指「上班直播」！慘遭惡魔剪輯…真相曝光喊告了

最正皮膚科女醫師台大研究所畢業　開心PO跟黃仁勳同框照

台人到日本旅遊見「超沒品一幕」！一票人細看罵：絕對台灣人做的

明天最後一天！綜所稅50萬戶尚未申報　國稅局加班收件

陪伴輔大師生36年　校內自助餐「仁園餐廳」宣布6／16停業

瑪娃貼近「北台越晚雨越大」！明2地防雨彈　 最快解除海警時間曝

為什麼男生噴射會「抖動」？最美博士曝2狀況：不是射完就沒事了

網路女神要失業？首位AI女模出「火辣寫真集」　粉絲1晚破5000人

LIVE／「瑪娃」今晚緊貼東台灣！氣象局最新說明

有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩

媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

黃仁勳大秀生成式AI技術　輸入4句話譜曲現場合唱

接女兒下課裝大聲公惡整　她名字被狂重播超羞恥！

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

駕駛違停巷口擋道被按喇叭　不滿反問騎士：過不去嗎？

小心！溪流藏致命水洞　強大吸力「捲入難救援」

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

散步驚見「一團黑影上下蠕動」 歐告站機車燦笑嚕背：蘇胡～

不准兒子吃甜食「阿嬤偷買冰炫風」　媽氣炸嗆一句話被PTT讚爆

正妹護理師被瞎指「上班直播」！慘遭惡魔剪輯…真相曝光喊告了

最正皮膚科女醫師台大研究所畢業　開心PO跟黃仁勳同框照

台人到日本旅遊見「超沒品一幕」！一票人細看罵：絕對台灣人做的

明天最後一天！綜所稅50萬戶尚未申報　國稅局加班收件

陪伴輔大師生36年　校內自助餐「仁園餐廳」宣布6／16停業

瑪娃貼近「北台越晚雨越大」！明2地防雨彈　 最快解除海警時間曝

為什麼男生噴射會「抖動」？最美博士曝2狀況：不是射完就沒事了

網路女神要失業？首位AI女模出「火辣寫真集」　粉絲1晚破5000人

LIVE／「瑪娃」今晚緊貼東台灣！氣象局最新說明

不准兒子吃甜食「阿嬤偷買冰炫風」　媽氣炸嗆一句話被PTT讚爆

史上第2慘！布朗搶七狂失誤8次　坦圖仍挺綠軍砸90億續約他

李多慧40萬買新車！高嘉瑜揭「台灣車價亂象」：躺著抽稅比較重要

恰總心中MVP！江坤宇害羞說謝謝　隔空送愛心給林靖凱

正妹護理師被瞎指「上班直播」！慘遭惡魔剪輯…真相曝光喊告了

營養師教「生理期減肥法」！掌握3秘訣＋「減脂黃金期」就能輕鬆瘦

花花鬆口情斷12年男友原因！　爆催討「百萬債務」恢單在家哭1個月

好想見面！郭台銘連Call 5通電話　強拉柯文哲看海高呼「我們海誓山盟」

東冠G7猛砍26分領勝　「神奇馬丁」：我為自己驕傲

郭台銘直奔民宿夜會柯文哲　金門海邊散步稱「我們海誓山盟」

空中轉體片！板橋機車撞白車　後座女360度空翻跌坐車頂嚇呆

生活熱門新聞

雨區又更大！4縣市豪大雨特報

為何男生就愛女生的胸部　許藍方曝原因

瑪娃龜速大迴轉！2地防豪雨　颱風假機率曝

瑪娃龜速！氣象局曝發陸警可能

爆乳妹變少了…被「1穿搭取代」爆共鳴！

「近4年無颱風登陸台灣」原因找到了！專家：不太妙

為什麼男生噴射會抖動？最美博士解答

瑪娃保持距離「平行北上」　最新各國路徑一致了

穿瑜伽褲上班！主管嗆難看　妹子怨：沒影響別人啊

暴風圈威脅範圍增！雨區增今晚下更猛

7-11「經典冰品」回歸　業者證實

神秘力量阻擋？台灣已長達1373天「沒有颱風登陸」

國小作業5詭異符號求解答！爸媽被考倒

妹子內衣穿到髒了才洗！醫師嚇傻　恐怖後果曝光

更多熱門

相關新聞

星展銀增資520億買花旗消金　投審會准了！

星展銀增資520億買花旗消金　投審會准了！

投審會今（30）日通過3件外資投資台灣案，其中一件是星展銀併購花旗消金業務，預計花520億台幣增資台灣，從事經營企業金融、消費金融、外匯業務及財富管理等業務。

台南2022年詐騙財損高達5億多萬元

台南2022年詐騙財損高達5億多萬元

密碼錯太多次！他iPod「被鎖10年」還能用

密碼錯太多次！他iPod「被鎖10年」還能用

台遊客日本搭電車行李被偷　警靠1物尋回

台遊客日本搭電車行李被偷　警靠1物尋回

解放軍以「沖繩獨立」反問日本接受嗎？

解放軍以「沖繩獨立」反問日本接受嗎？

關鍵字：

台灣日本旅遊解封髒話

讀者迴響

熱門新聞

手搖飲開幕玩鹹濕露出！總公司震怒發聲明

獨／飲料店「說密語摸奶」　附近店家目睹男客進去

即／台東縣宣布2鄉「明天停班停課」

看五月天演唱會「站場中爽拍婚紗照」！粉絲火大開罵

雨區又更大！4縣市豪大雨特報

為何男生就愛女生的胸部　許藍方曝原因

鹿希派同居熱戀24歲校花直播主！極品臉蛋曝光

瑪娃龜速大迴轉！2地防豪雨　颱風假機率曝

李坤城兒公開「爸爸生前病容」惹鼻酸！

瑪娃龜速！氣象局曝發陸警可能

北市中山國小「劈7女砲房地點」曝！　渣男師連廢墟都不放過

林心如被拍「胸前冒出兩點」疑洩激凸！

劉芒人設翻車「超慘下場曝光」

爆乳妹變少了…被「1穿搭取代」爆共鳴！

北市國小「劈7女渣男老師」照片曝！　遭爆不倫女老師、家長

更多

最夯影音

更多
有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩

有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩
媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

黃仁勳大秀生成式AI技術　輸入4句話譜曲現場合唱

黃仁勳大秀生成式AI技術　輸入4句話譜曲現場合唱

接女兒下課裝大聲公惡整　她名字被狂重播超羞恥！

接女兒下課裝大聲公惡整　她名字被狂重播超羞恥！

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面