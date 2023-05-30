台人到日本旅遊見「超沒品一幕」！一票人細看罵：絕對台灣人做的

▲男子在名古屋車站發現了超沒品的一幕。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）



記者柯振中／綜合報導

疫情解封後旅遊大爆發，許多台人衝往日本逛街、血拚，一次玩個過癮。不過，一名男子到日本旅遊時，意外看見JR線名古屋站有「超低俗留言」，讓他直呼一定是台灣人寫的，貼文曝光後，立刻引起網友論戰。

這名男子在「路上觀察學院」分享，他到日本旅遊時搭乘JR線電車，卻意外在名古屋站的文宣台上看見了繁體中文，讓他不假思索地說「一定是台灣人寫的」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

從照片中可以看見，看台的筆架上被寫了「幹幹」、「白目」、「你是誰」、「我是中國人」以及「去妳媽的」等文字，雖然有些文字難以辨識，但從外觀上看得出來，確實是寫著中文的髒話。

▲粗略一看沒什麼，但仔細查看能夠發現，上面寫了許多中文。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）



貼文在網路上引起討論，不少網友傻眼直呼，「丟臉丟到國外」、「不管在不在國外、是不是寫髒話，在物品上亂塗就是沒水準」、「出國玩，守點道德」、「會這樣寫的肯定是台灣中二病屁孩」、「好想拿出橡皮擦來幫忙擦掉，太丟臉了。」

此外，也有另一派認為，雖然認得出來是寫中文，但全世界有許多國家會使用繁體中文，這些文字不一定是台灣人所寫下，可能是其他國家的人所寫，還為此與網友戰成一團，留言十分混亂。