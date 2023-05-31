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社會 社會焦點 保障人權

2女吵到打起來！她勸架突遭襲臀　色男瞎扯1理由下場GG

記者黃翊婷／綜合報導

徐姓男子2022年9月10日前往台北市某卡拉OK店消費，看到鄭姓老闆娘與妹妹吵架吵到打起來，A女忙著勸架，他竟上前趁亂觸摸A女的臀部，事後看到警察還想落跑。雖然徐男被逮之後辯稱酒醉不記得了，甚至反控是因為罵女方是同性戀遭挾怨報復，但士林地院法官不採信，並依性騷擾罪判處拘役55日，得易科罰金5萬5000元。

走路扭屁股。（圖／記者李佳蓉攝）

▲徐男趁別人吵架時，對勸架的A女伸出鹹豬手。（示意圖／記者李佳蓉攝，與本文當事人無關。）

判決書中提到，徐男2022年9月10日晚間獨自前往台北市某卡拉OK店消費，並在櫃檯附近的座位飲酒，隔日凌晨1時許，因為老闆娘和妹妹發生爭吵，A女上前勸架，他竟趁亂在後方伸手偷摸A女臀部，性騷擾得逞。

A女表示，當日是中秋節，原本大家相約烤肉，結果鄭姓老闆娘和妹妹吵到快要打起來，她便起身離開座位去櫃檯附近勸架，就在阻攔的時候，徐男突然從後方由腰的位置一路往臀部摸，「當時我的情緒就是想哭，還有一點氣憤或激動」，她有跟同行友人抱怨，後來老闆娘和妹妹真的打起來，大家就跑到店外站著，其中一名友人報警，警察到場時，徐男一度還想落跑。

面對上述指控，徐男接受檢警訊問時，先是聲稱喝醉記不清了，願意跟A女道歉，接著又改口表示沒有摸A女的臀部；出庭時他甚至自稱遭到挾怨報復，「我是跟A女的女性朋友一起喝酒，是她主動找我喝酒，該人姓名現已忘記，因為她是同性戀，所以我罵她，我懷疑她挾怨誣攀。」

而與A女同行的兩名友人皆證稱不認識徐男，A女勸完架回來，有跟他們說遭到徐男摸屁股。士林地院法官認為，A女證述始終一致，就算經過交互詰問也沒有前後不一致的狀況，況且她在案發之前與徐男互不相識，更無任何嫌隙，如果不是遭到性騷擾，何必冒著偽證罪的風險，故意誣陷他人，加上證人證詞、她事後的情緒反應可知，她對於徐男的行為感到憤怒、不悅，如果不是親身經歷，應當不會有如此鮮明、連貫且一致的情緒反應。

法官接著指出，反觀徐男，證詞多次反覆，內容前後不一，顯然是臨訟意圖卸責之詞，不足以採信，最終依性騷擾罪判處拘役55日，得易科罰金5萬5000元，全案仍可上訴。

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