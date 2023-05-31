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大陸 大陸焦點 特派現場

「退林還耕」基層荒謬施政　成都驚現「廣場種玉米苗」

記者鄭思楠／綜合報導

這陣子，大陸多地出現了令人費解的「退林還耕」行動，樹林、水泥地甚至馬路被勒令砍伐或挖除，改種糧食作物。據30日《大象新聞》報導，四川成都一處公園草地竟直接移栽玉米苗，另類「拔苗助長」引發網路關注。

據《極目新聞》報導，影片畫面顯示，在一處公園草地，挖開栽上了一排排約人把高的玉米苗，畫面上，有不少人正在現場操作，地上還放著一堆堆的玉米苗稈。從這些玉米苗稈來看，應該是專門挖過來移栽的，因為玉米苗稈是帶根鬚的。

網友對此感到意外，「感嘆影片內容又刷新了眼界，因為從小到大還沒見過這樣「栽玉米」的，就是公園草地要種玉米，播下玉米種子是最直接的辦法，種子要不了幾個錢，長出來也快。」

網友質疑，「如此移栽玉米苗，在農村都沒這個搞法，能否成活是個問題，難道又給每棵玉米苗掛瓶子輸營養液？而且，挖快成熟的玉米苗來移栽，既費事又費錢，豈不是多此一舉。」

▲▼成都一廣場上移栽玉米苗。（圖／翻攝自影片）

▲成都一廣場上移栽玉米苗。（圖／翻攝自影片）

據影片中的怡心街道草坪社區工作人員回應，這個玉米種錯了，正在整改，也不清楚是誰讓移栽玉米的。

對此，網友質疑道，「一句種錯了就可以了事？這玉米苗是從哪裡拔來的？馬上就要出穗子了，挖出來豈不是可惜，這是種糧還是毀糧，形式主義何時休？」

5月31日，成都市雙流區人民政府怡心街道辦事處在官方微博上通報，近日，怡心街道草坪社區在地塊綜合整治過程中，移栽已經抽穗的玉米引發網友質疑。接到反映後，街道工作人員立即到現場予以制止，並指導社區迅速整改，科學種植農作物。針對此問題紀檢部門已開展調查，將依規處理。

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