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新款iPad Pro傳9月登場　彭博社：搭載M2晶片

▲新款iPad Pro預計搭載M2晶片。（圖／取自MacRumors）

▲新款iPad Pro預計搭載M2晶片。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

彭博社記者 Mark Gurman 表示，下一代 iPad Pro 機型將在今年秋季推出，並且具備蘋果自研M2晶片，並且具備 9 核和 10 核 GPU 選項，超越M1，他也表示，最新的 iPad Pro 預計將在9月後對外發布。

Mark Gurman 在「Power On 時事通訊」中推測，由於蘋果沒有在春季發表會中發布新的iPad Pro ，所以預計新型號將在今年 9 月至 11 月之間出爐。Gurman在先前的報告中表示，蘋果計劃在 2022 年秋季推出「史上最瘋狂的硬體產品系列」，目前看來，秋季發表會越來越有可能出現更新的 iPad Pro 機型。

過往蘋果發表iPad Pro 新機型的時間，分別是2016 年 3 月、2017 年 6 月、2018 年 10 月、2020 年 3 月和 2021 年 4 月推出，代表蘋果似乎需要 13 到 16 個月的時間來更新產品線。Mark Gurman 的預期似乎暗示今年 iPad Pro 的發佈時間將會拉長，若以他預測的時間來看，與上代產品的間隔將長達 19 個月，也代表當前的 2021 ‌iPad‌ Pro 可能是迄今為止使用時間最長的型號之一。

近幾個月來幾乎沒有關於下一代 iPad Pro 的傳言，但 Mark Gurman 預計新的 iPad Pro 機型將配備 MagSafe 充電功能以及M2晶片，採台積電的 4 奈米製程，將受益於速度和效率的提高。也有傳言稱它將具有額外的 GPU ，具有 9 核和 10 核 GPU 選項，高於 ‌‌M1‌ 晶片中的 7 核和 8 核 GPU 選項。

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