最新iPad Pro預計10月登場　外媒曝四大更新

▲iPad Pro預計有四大更新。（圖／取自9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

預計蘋果將在 10 月的發表會中，才會宣布新一代 iPad Pro，外媒也盤點新一代 iPad Pro 很可能會提供的新功能。包含支援MagSafe、螢幕的材質改變、電池更強與新的處理器。

支援 MagSafe

新 MacBook Pro 和 iPhone 上的主要功能之一就是 MagSafe 兼容性。對於 2022 年的 iPad Pro，蘋果應該可以將這項技術應用到平板電腦上。

原先外界認為，蘋果可能打造完整的玻璃後蓋，不過因為 iPad Pro 會更加脆弱和沈重。根據9to5Mac報導指出，蘋果計劃在 iPad 背面製作更大的標誌，並帶有玻璃表面。這將有助於通過平板電腦傳輸電力。

miniLED 和 LCD 螢幕選項

原先預計新款平板電腦都將配備 miniLED 螢幕。現在，分析師 Ross Young 表示，由於生產成本高，蘋果將保留 LCD 技術用於較小的 11 吋 iPad。分析師郭明錤也表示，雖然之前認為蘋果也會在 11 吋 iPad Pro 中引入 MiniLED，但現在認為今年不會，目前認為據報導，蘋果將其 MiniLED 瞄準更大、更昂貴的產品。

提高電池壽命

9to5Mac 報導指出，蘋果正在開發具有更大電池的新 iPad Pro，因為用戶認為巧控鍵盤會導致電池過度消耗。雖然蘋果承諾 10 小時的電池續航時間，但這代表著這款 iPad 可以處理更苛刻的任務，續航時間更長，或者，至少與巧控鍵盤和Apple Pencil連接的時間更長。

M2 晶片

蘋果先前在iPad Pro上增加 M1 晶片，讓許多用戶都大吃一驚之，因此蘋果很可能會在即將到來的 2022 年 iPad Pro 中添加處理器的升級版。9to5Mac 表示，這款新 iPad 將配備這款新M2處理器。