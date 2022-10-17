全新iPad Pro即將發布　外媒：將有兩款尺寸選擇

▲預計iPad Pro近日將發布。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

根據外媒MacRumors報導，蘋果將在這幾天發布全新iPad Pro，包括11吋和12.9吋兩種尺寸。其中12.9吋版本採用mini LED屏幕，而11吋版本無緣mini LED螢幕，採用了和iPad Pro 2011相同的LCD螢幕。

分析師 Ross Young 指出，11吋版本iPad Pro將會配備和上一代相同的顯示螢幕，即Liquid視網膜XDR螢幕。和mini LED相比，11吋版本的螢幕亮度低，僅有600尼特，缺少極致動態範圍，黑色顯示也不及mini LED那麼純粹。

不過像原彩顯示、自適應120Hz刷新率、P3色域、和超低反射率等參數，11吋版本iPad Pro都具備。核心配置上，11吋iPad Pro也搭載蘋果M2晶片，這顆晶片已被應用到MacBook Pro系列產品線上，性能強悍。

蘋果M2基於改進的台積電第二代5nm製程，M1採用的是台積電第一代5nm製程，安裝的晶體管數量增加了25%，從160億增加到200億。其CPU核心是8核設計，由4個高速核心+4個高效核心組成，而且M2相比M1增加了2個GPU核心。預計這次蘋果不舉辦新品發布會，直接上架銷售。