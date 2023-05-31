　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日本夫妻拍18禁片「2年撈5億」！他一看震驚　鄉民曝秘辛：賺很大

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者朱祖儀／綜合報導

有些人會和另一半一起創業，但要在網路上公開私密畫面，可不是一件容易的事。日本就有一對夫妻「Emuyumi Couple」靠著拍18禁影片，上傳到知名成人網站Pornhub賺錢，在2年內就賺到5億日圓（約新台幣1億元）。有台灣網友看到後感到驚訝，好奇其中內幕，話題曝光後掀起討論。

據日媒《FRIDAY Digital》報導，「Emuyumi Couple」在2020年底開始拍攝Pornhub影片，男方先前受訪時指出，他們上傳影片的2個月後，就馬上賺到了200萬日圓（約新台幣44萬），幾乎等同於他過去當上班族時的年薪。現在2人成長得更加快速，拍片至今2年多時間，收入已經超過5億日圓。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有台灣網友看到消息後，以「日本夫妻拍Pornhub兩年賺5億？」為題在PTT發文詢問，如果素人夫妻拍私密影片，2年就可以賺到5億日圓，「那幹嘛去拍AV？年收直接屌打什麼波多野結衣、三上悠亞了吧」，好奇這件事有可能嗎？

文章曝光後就有鄉民指出，素人情侶只要認真經營，並釋出一段預告，之後再改成會員制或是要求付費觀看，其實都賺很大，「他們那個好像還要花錢開完整版」、「一些自營的做起來後，收入都是超級高」、「很多都是把預告片放Pornhub，工商付費連結」、「像是身材超頂不露臉的那種，自拍也賺很大啊」、「都自己來的話有可能吧，沒被抽（成），當然都自己的」。

事實上，「Emuyumi Couple」先前受訪時也透露，2人從2020年底開始拍私密片，光是在Pornhub上的點擊分潤，每個月就超過30萬日圓（約新台幣6.5萬元），比剛畢業的新鮮人還多，且他們還有經營粉絲俱樂部，以會員制度吸引大批粉絲，會員每月可支付數百至數千元的會費，享受大尺度影片，這樣算下來他們每個月就能入帳400萬日圓（約新台幣88萬元）。

「Emuyumi Couple」也說，其實起初拍片並不是為了發財，純粹只是想要激勵更多人觀賞而已，且靠著私密影片賺錢其實不容易，也有法律、營利結構等問題，有很多法規約束。現在他們也有引退的想法，「因為上傳成人影片，不是一個可以永遠持續下去的行業」。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
韓男星被毒蛇咬！　緊急送醫
住戶不繳管理費　管委會貼「悲情公告」全場笑噴
E奶女網紅賣「掀奶茶」再爆賣淫　本人發聲了
台灣新車全球第6貴　關鍵原因曝光
夏天必吃1水果！　被讚是「天然威而鋼」
快訊／全球最大盜版網「宣布關站」！
憲兵隊士官長騎車摔溝亡　遭爆「酒駕」軍方回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

企鵝妹走訪台南頑皮世界　網友爆動：這個女人太狠了

日本夫妻拍18禁片「2年撈5億」！他一看震驚　鄉民曝秘辛：賺很大

明道大學承諾補發欠薪卻跳票！校長回應了：權益會受法律保障

網瘋傳「拿活鰻塞肛門」治便祕！直腸醫聽完大傻眼　親教2招超順暢

颱風瑪娃「擦邊球」北部水庫挹注近千萬噸　石門水庫成最大贏家

白肉雞價格一直漲！農委會推「可吃土雞」　議員傻眼：什麼邏輯

女友黑森林「跟大鬍子一樣」　他愛愛崩潰：狂吃到毛

快訊／台大經濟系學生會長選舉出爐！涉歧視候選人「只拿3票落選」

快訊／18:48東南部海域規模4.3地震　台東、屏東最大震度2級

颱風海警解除！氣象局示警「雨還沒下完」　11縣市豪大雨特報

任賢齊22年前捐款「救她一命」　女歌迷現身演唱會道謝..感動全場

「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

奴才手抱賓士貓捕蒼蠅！　喵掌一拍...媽驚：抓到了

64年老透天竟賣出2億天價　內行一看「夾著寶」

媽一招讓哭鬧兒乖坐汽座　正確教育觀念讓網友讚翻

瑪娃長浪吞噬戲水情侶！ 目擊者嚇死狂叫：不見了

黃仁勳撂台語「小心跌倒」　跟記者、民眾合照超親切

母帶女兒夜市打彈珠狂中獎　趕時間卻越掉越多：又中了

正妹車禍瀕臨植物人 復健3年重生開咖啡店

企鵝妹走訪台南頑皮世界　網友爆動：這個女人太狠了

日本夫妻拍18禁片「2年撈5億」！他一看震驚　鄉民曝秘辛：賺很大

明道大學承諾補發欠薪卻跳票！校長回應了：權益會受法律保障

網瘋傳「拿活鰻塞肛門」治便祕！直腸醫聽完大傻眼　親教2招超順暢

颱風瑪娃「擦邊球」北部水庫挹注近千萬噸　石門水庫成最大贏家

白肉雞價格一直漲！農委會推「可吃土雞」　議員傻眼：什麼邏輯

女友黑森林「跟大鬍子一樣」　他愛愛崩潰：狂吃到毛

快訊／台大經濟系學生會長選舉出爐！涉歧視候選人「只拿3票落選」

快訊／18:48東南部海域規模4.3地震　台東、屏東最大震度2級

颱風海警解除！氣象局示警「雨還沒下完」　11縣市豪大雨特報

央行示警保險業「還沒100%穩定」　海外投資部位高

吳俊杰一軍生涯首勝終於到手　味全4比1擊敗兄弟

吳芳嫺晉級法網女雙次輪　大滿貫首勝開張

假碩士騙過4間高中「成功當老師」　偽造美國學歷遭起訴

陳庭妮日本放閃！　「胡宇威幫拍超甜視角照」釣出本人：滿意

E奶女網紅賣「掀奶茶」惹議！再爆「魚訊」賣淫　本人發聲了

海選1.1萬位彩券準經銷商！今完成抽籤　6／2開放查詢

《蜘蛛人：穿越新宇宙》中配變YouTuber聯盟　鳥屎、HowHow都獻聲

住戶不繳管理費！管委會貼「悲情公告」全場笑噴：永遠有人裝瞎

快訊／全球最大盜版網「RARBG」宣布關站　陸網集體崩潰：青春啊！

後座男當街摸16秒　女騎士瞇眼忘了綠燈

生活熱門新聞

女網紅在泰遭下藥　被帶到KK園區性侵

瑪娃龜速今影響最劇！　7縣市豪大雨

黃仁勳「混血帥兒曝光」　7年前來台開酒吧

「近4年無颱風登陸台灣」原因找到了！專家：不太妙

對流雨彈來了　11縣市豪大雨特報

新冠流感夾擊！今起口罩令再調整「3大場域強制戴」　至少戴到7月

為什麼男生噴射會抖動？最美博士解答

砂石車突殺手級迴轉！阿伯「敏捷點滿」急棄車逃命

瑪娃最新位置曝　過去3小時強度減弱

爆乳妹變少了…被「1穿搭取代」爆共鳴！

黃仁勳狂讚「這道菜」好吃又可怕！餐廳被挖出

同事愛遲到「1特質」先被升官！全場點頭了

烏克蘭正妹想到超商打工！爸媽急來台阻止反愛上

好市多GODIVA「附贈1神物」400元有找！會員暴動

更多熱門

相關新聞

北韓發射間諜衛星　美國白宮強烈譴責

北韓發射間諜衛星　美國白宮強烈譴責

北韓31日清晨發射間諜衛星，南韓與日本第一時間預測為飛彈，隨即向首爾與沖繩居民發布警報。美國白宮則譴責，北韓行為加劇緊張局勢，破壞該地區安全穩定，須停止挑釁行為，回歸外交談判。

快訊／北韓飛彈「空中爆炸」 　日韓取消警報

快訊／北韓飛彈「空中爆炸」 　日韓取消警報

隨著日本與兩岸航線復飛比例提升　華航的業績表現會更好

隨著日本與兩岸航線復飛比例提升　華航的業績表現會更好

快訊／北韓射彈！　南韓首爾發警報：隨時準備撤離

快訊／北韓射彈！　南韓首爾發警報：隨時準備撤離

旅日見「超沒品一幕」：絕對是台灣人

旅日見「超沒品一幕」：絕對是台灣人

關鍵字：

日本A片Emuyumi Couple粉絲會員制

讀者迴響

熱門新聞

口罩男「正妹妻出軌親密照」曝光！小王緊摟親親

女網紅在泰遭下藥　被帶到KK園區性侵

5億高中生墜樓前畫面曝！高大成點出一關鍵

快訊／44歲葉家妤懷第三胎！　家人傻眼「驚喜變驚嚇」

她摔倒包包打翻！「大量保險套」撒滿地超尷尬

陳建州親妹重病住院24天　「等器官移植才有機會」

口罩男妻出軌道歉了！「生病後才幹這事」

5億高中生「墜樓案發照」曝光　離奇命案6大新發現

酒店妹遭多人輪流性侵！2男挨告逆轉

瑪娃龜速今影響最劇！　7縣市豪大雨

即／台東縣宣布2鄉「明天停班停課」

許仁杰被爆「失控扯傷懷孕4月老婆」

25歲女想逃離園區　遭性侵囚禁37天

黃仁勳「混血帥兒曝光」　7年前來台開酒吧

北市女貪官　月花30萬做醫美還養法師

更多

最夯影音

更多
任賢齊22年前捐款「救她一命」　女歌迷現身演唱會道謝..感動全場

任賢齊22年前捐款「救她一命」　女歌迷現身演唱會道謝..感動全場
「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

奴才手抱賓士貓捕蒼蠅！　喵掌一拍...媽驚：抓到了

奴才手抱賓士貓捕蒼蠅！　喵掌一拍...媽驚：抓到了

64年老透天竟賣出2億天價　內行一看「夾著寶」

64年老透天竟賣出2億天價　內行一看「夾著寶」

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面