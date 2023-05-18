藏金閣拍賣日限定！　二手免廢市集5月溫馨登場

▲台南市環保局搭配5月27日登場的拍賣日辦理「知足藏樂-二手免廢市集」，25個攤主名額5月19日上午10時開放報名，優先錄取親子檔。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局搭配5月27日登場的拍賣日辦理「知足藏樂-二手免廢市集」，25個攤主名額5月19日上午10時開放報名，優先錄取親子檔，現場用以物易物取代現金交易，寓教於樂，讓惜福愛物精神向下扎根。

藏金閣4月免廢市集推出大獲好評，參與人數逾400人次，共換出約830件二手物，有攤主說擺攤好有趣，能把家裡用不到的東西給需要的人，又可以換到實用宣導品，也有熱心攤主擺攤免費送，也不求兌換任何宣導品。

環保局從善如流，持續至2023年11月為止，每月都搭配拍賣日辦理免廢市集活動，為了跳脫金錢概念，採以物易物或透過現場闖關賺活動金幣換物的方式，藉此推廣資源循環再利用、減廢等環保理念。

環保局表示，當日如未帶二手用品的民眾不用擔心，只要現場參加有趣的資源回收宣導闖關遊戲，或達成指定條件就能獲取活動金幣，拿金幣還是能跟攤主交換東西。而攤主獲得的金幣，可以跟藏金閣兌換實用宣導品，只限當日現場兌換。

環保局長許仁澤表示，歡迎當天小手牽大手一同來享受溫馨親子環保設攤樂趣，想報名5月27日免廢市集當攤主的民眾，可上「藏金閣」或「臺南市政府環境保護局」FB粉專頁查詢；當天親子一同設攤攤主將加送溫馨小禮物，歡迎市民當日踴躍到場挖寶。

另外藏金閣2館（中西區府前路二段370號）於每月第四個星期六下午時段辦理「金翱共故事屋」活動，於下午2時、3時及4時各1場次，每場次40分鐘，採現場報名，如遇連續假期或補班日則調整至第二個星期六下午時段辦理。5月27日下午將由小噯阿姨說「小毛蟲歷險記」、慈濟鬚桃媽咪說「會愛的小獅子」，歡迎親子踴躍前往參與。