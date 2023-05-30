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手機就是刷卡機！免帶錢包到處吃　阿達玩爆「開嘉市集」驚呼超創新！

手機就是刷卡機 免帶錢包到處吃 阿達玩爆「開嘉市集」驚呼超創新！（圖／翻攝自影片）

▲藝人阿達帶大家到嘉義兩個月才一次的『開嘉市集』，裡面都是創業青年回到家鄉反轉創新，以質感好店呈現的好吃好玩市集。（圖／翻攝自影片，以下同）

消費中心／綜合報導

藝人「阿達」今天帶大家到嘉義每兩個月舉辦一次的「開嘉市集，這個市集非常特別，是由一群有志青年回到家鄉把傳統的概念做全新翻轉，大部分是創業青年以使用在地食材、農作物或在地元素以全新主題呈現。從4月到12月雙月份的第三週的下午2點到晚上8點，有眾多質感店家來擺攤，吃、喝、玩、樂都有非常精彩。

市集許多攤商老闆們的手機就是刷卡機，來的客人們用手機輕鬆一碰就可以結帳，客人只要解鎖自己的手機，輕輕一碰快速付款，在後疫情時代真的安全又便利。只需要將手機綁定Visa卡，帶著手機就可以在市集買爆、玩爆非常方便。讓阿達驚呼「什麼都不用帶超爽！」

手機就是刷卡機 免帶錢包到處吃 阿達玩爆「開嘉市集」驚呼超創新！（圖／翻攝自影片）

▲市集攤商老闆的手機就是刷卡機，讓客人輕鬆逛街帶手機就可以買遍、吃遍整個市集。

來到市集當然要先大吃一頓，已經是百年老店的丁山肉丸第二代也在市集裡面，在市集裡除了可以推廣品牌，還加入新的科技，使用Visa手機感應收款可以快速結帳並且輕鬆管理帳務，可以讓客人實現真正的零接觸支付服務。大排長龍的『尋光小徑』義式冰淇淋餐車也是大熱天一大亮點，原本就是嘉義店家，響應青年創業到開嘉市集擺攤，也是使用Visa手機感應收款，手機輕輕一碰就可以結帳完畢，讓客人可以好好享受清涼的冰品。

手機就是刷卡機 免帶錢包到處吃 阿達玩爆「開嘉市集」驚呼超創新！（圖／翻攝自影片）

手機就是刷卡機 免帶錢包到處吃 阿達玩爆「開嘉市集」驚呼超創新！（圖／翻攝自影片）

手機就是刷卡機 免帶錢包到處吃 阿達玩爆「開嘉市集」驚呼超創新！（圖／翻攝自影片）

▲▼在市集攤位上只要看到有Visa的桌牌，就可以使用感應付款的服務，與老闆的手機輕輕一碰就能快速付款。

手機就是刷卡機 免帶錢包到處吃 阿達玩爆「開嘉市集」驚呼超創新！（圖／翻攝自影片）

開嘉市集的攤商老闆們，讓市集反轉而且加入科技創新，讓結帳過程快速又方便，而且零接觸服務已經是趨勢，輸入金額「嗶」一下就可以完成交易，還可以減少排隊的時間，來這邊一次可以享受到好吃好玩好買的東西，開心出遊享受美食即刻出發吧！

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