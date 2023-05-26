溫馨五月情　拍賣日結合二手免廢市集就在藏金閣

▲台南藏金閣5月27日拍賣日，家具主打商品為檜木系列的菜櫥、矮櫃。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南藏金閣5月27日拍賣日，家具主打商品為檜木系列的菜櫥、矮櫃等，現場除配合推出資源回收兌換、二手免廢市集，為響應5月溫馨季，當天美學班攤位開放優惠親子檔手作牛皮零錢包DIY課程買一送一，現場開放限10組人共20人次報名。

5月拍賣日推出的檜木菜櫥，由對稱木條雙門、以抽屜及層版分隔出功能性十足的置物空間，是老一輩極為熟悉的廚房物件，不管用來當菜櫥或書櫃使用，皆具有足夠的收納空間。而「檜木矮櫃」天然防腐防潮、釋放出的檜木醇提神醒腦，亦為傢俱中的極品，千萬別錯過；另外「實木造型藝品架」，木頭質感溫潤親和，外型採古典風設計，適合各類藝品小物擺飾，有助提升家中尊貴氣息。



市長黃偉哲表示，二手免廢市集是為將資源有效使用及再利用，有效推廣愛物惜物之循環理念，藏金閣持續至2023年11月皆有舉辦二手免廢市集活動，歡迎大家前來參加，並期待市民朋友們能在小市集裡能尋獲大驚喜。





環保局長許仁澤表示，當日如未帶二手用品的民眾不用擔心，只要現場參加有趣的的資源回收宣導闖關遊戲，或達成指定條件就能獲取活動金幣，拿金幣還是能跟攤主交換東西。而攤主獲得的金幣，可以跟藏金閣兌換實用宣導品，或是自備空瓶持5枚金幣兌換1公升洗衣精，只限當日現場兌換。

環保局提醒，當日除了大型家具拍賣活動及二手免廢市集外，上午8時半至11時半於戶外廣場也有辦理資源回收物兌換活動，歡迎各位持廢玻璃瓶50支（須分色分類）、鍵盤5個、電扇、手機、可攜式電腦（含筆電及平板）等回收物兌換培養土，此外，也有二手腳踏車拍賣，歡迎市民踴躍前往挖寶。