網路女神要失業？首位AI女模出「火辣寫真集」　粉絲1晚破5000人

▲AI女模「五月愛」推特帳號剛開，瞬間吸引5000人追蹤。（圖／翻攝推特@ai_satsuki_ai）



記者鄒鎮宇／綜合報導

AI人工智慧浪潮席捲全球，先由ChatGPT打頭陣後，各科技公司也紛紛推出AI相關的程式應用。對此，日本出版社集英社旗下的少年雜誌《週刊Playboy》推出一名AI美少女模特兒五月愛（Satsuki Ai），並發售電子寫真集，粉絲人數一晚就突破5000人。

據《週刊Playboy》29日最新一期內容指出，五月愛名字的由來，是因為在5月將其創造，愛則諧音類似AI；同時，他們把五月愛的生日定在2006年5月29日，人物設定為東京都長大，愛好則是打遊戲。

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▲▼AI女推「五月愛」出寫真集。（圖／翻攝推特@ai_satsuki_ai、週刊Playboy）



五月愛的推特於29日發布第一篇貼文；她表示，「我的電子寫真已發行，如果大家看的話我會非常高興」，隨後也發出另一篇說「很高興認識你，我是五月愛。我想盡我最大的努力，我想努力讓看的人覺得『這很好』，希望有一天能和大家聊天，請多關照。」

據了解， 五月愛的推特帳號於5月開設，29日首次發文就吸引5561人追蹤，發售的電子寫真集「新生」售價為499日圓（約109元吸台幣）。針對AI女模發售寫真集一事，有日本網友認為，AI的出現會讓現在的網美、寫真女星失業，但也能造就不會鬧誹聞的偶像；另外，有人則認為AI的手指、表情等細節還不夠精細，且無法舉辦見面會或握手會。