不只天選之人！第4波新冠「每天4千人重複感染」　整個6月都是高點

▲疾管署發言人羅一鈞說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

第四波新冠疫情不僅天選之人容易中鏢，疾病管制署副署長羅一鈞今（30）日表示，疫情整個6月都會在高點，進一步分析，XBB已經成為本土主流病毒株，其特性就是容易重複感染，以每天併發症通報208人推算，每天新冠感染人數約2萬人，其中重複感染者多達3000到4000人，也就是說，沒感染過的人為主要感染對象，但重複感染比例也增加，兩種情況都會在這裡看到。

疾病管制署今（30）日公布上周平均每日新增208例COVID-19本土個案(併發症)，比起前一周增加3%，日增20死，也比前一周略增，整體疫情持續升溫。另變異株檢測方面，本土個案中XBB已經成為本土主流病毒株，且其中還有13例大角星（XBB.1.16）。

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▲▼疾管署疫情中心副主任李佳琳說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

疾病管制署今(30)日公布國內自3/20新制實施後，近7日(5/24-5/30)每日平均新增209例COVID-19本土確定病例(併發症)，較前7日(5/17-5/23)之每日平均新增203例上升；5月起本土併發症累計4,904例，未打滿3劑疫苗有2,416例(約49%)，其中又以未曾接種任何一劑疫苗者約70%為多(1,684例)。

上周(5/21-5/27)平均每日新增20例死亡，較前一周(5/14-5/20)之每日死亡平均數18例上升；新增死亡個案中，95%具慢性病史、58%未打滿3劑疫苗、94%為60歲以上。綜合病例趨勢、醫療資源使用情形、口服抗病毒藥物開立數及住宿式機構陽性率等指標研判，疫情處於上升階段，須持續監測。

▲疾管署提醒，預防新冠肺炎要注意手部衛生與咳嗽禮節。（圖／疾管署提供）