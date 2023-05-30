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瑪娃「暴風圈威脅範圍增」　雨區擴大今晚下更猛！解除海警時間曝

▲▼颱風瑪娃。（圖／氣象局）

▲東半部風力強勁留意巨浪。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

中度颱風瑪娃持續北上，暴風圈影響範圍除了巴士海峽、東南部海域外，連東北部海域都進入警戒範圍。今日大台北、東半部有間歇性降雨，今晚到明日北部、東北部雨勢趨於明顯，可能出現局部大雨或豪雨，中央氣象局推估，台灣有機會在明日深夜到周四清晨脫離暴風圈影響範圍，並解除海上警報。

氣象局課長林秉煜表示，瑪娃位於鵝鑾鼻東南東方450公里海面上，暴風圈影響範圍包括巴士海峽、東南部海域、東北部海域，台灣周遭的海象惡劣，東南部已有六米以上浪高，台灣海峽今日也會出現二到三米大浪。

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▲▼颱風瑪娃。（圖／氣象局）

▲颱風瑪娃為東半部帶來降雨。（圖／氣象局）

今日大台北、東半部間歇性降雨，午後中部山區、南部平地有零星雷陣雨，今晚到明日白天降雨更明顯，北部山區、東北部有局部大雨或豪雨，明日連桃、竹一帶降雨機率都會提高，中南部則仍是穩定天氣，留意午後雷雨。

周四風向改變，宜花降雨稍微緩和，雨區集中在北部山區，其他地區午後雷雨。明日到周四上半天是颱風相對最近的時段，不可輕忽颱風帶來的強風與大浪。

受颱風沉降作用影響，今日台中以南、金門有36度以上高溫，台南南化已出現38.4度的最高溫，且高溫還會持續一段時間，明日南高屏、金門需持續留意極端溫度。

▲▼颱風瑪娃。（圖／氣象局）

▲▼颱風瑪娃最新路徑預測。（圖／氣象局）

▲▼颱風瑪娃。（圖／氣象局）

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