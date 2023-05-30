學者：2024選戰主軸是「如何避戰」　對岸要的不是武統是台灣投降

▲中國事務部舉行「2024總統大選的兩岸因素」座談會。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

2024總統及立委選舉開跑，民進黨中國事務部30日舉行「2024總統大選的兩岸因素」座談會，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，今年總統大選「兩岸論述」並不會是主軸，主軸將會是「如何避戰」，民進黨強調「親美抗中」，國民黨「親美友中」，民眾黨「親美，好像要有中」，且由於美中抗衡越來越嚴重，「安全靠美國，經濟靠中國」的論述是完全不可行的。

葉耀元會中表示，今年選戰在兩岸論述上，民進黨的兩岸政策態度非常明確，就是堅守台灣的主權，絕不承認「九二共識」；侯友宜迄今避談「九二共識」，讓他的兩岸政策變得非常空洞、流於口號，害怕被中共「打臉」；民眾黨主張「交流避戰」，但民眾黨總統參選人柯文哲主張以世大運、雙城論壇等市政交流經驗來推動國家層級的交流，其實也是一種「欺騙與謬論」。

葉耀源強調，2024年總統大選中，「兩岸論述」並不會是主軸，而是「如何避戰」，各黨總統候選人的差距不在於親美，而是兩岸關係、對與中國的關係要怎麼拿捏，中國想要的並不是武統台灣，而是讓台灣投降，民眾需要思考：哪個政黨提出的政策會較容易達成這個目標？

葉耀元也預期，至於選舉時會如何操作都還有變數，因為這會依據中國在接下來的八個月中的行為改變，中國若不作為，能操作的空間就小，反之中國如果持續進行軍演、飛彈試射等行動，在這方面的操作空間就會越來越大。

葉耀元強調，民進黨強調「親美抗中」、堅守台灣主權，絕不承認「九二共識」，民眾黨是「親美，好像要有中」，國民黨則是「親美友中」。他說，3個政黨對兩岸論述有不同說法，但由於美中抗衡越來越嚴重，「安全靠美國，經濟靠中國」是完全不可行的，由於不能講「九二共識」，導致侯友宜目前的兩岸政策非常空洞、流於口號，但或許在8、9月後，侯友宜會和國民黨的中間路線慢慢趨近，如「堅守一中各表」或重新詮釋「九二共識」。

此外，民進黨副秘書長楊懿珊會中表示，此次選舉國民黨主張是「戰爭與和平」的選擇，但民進黨總統參選人、黨主席賴清德清楚定義這是「民主與專制」的選擇，從總統蔡英文「四個堅持」到賴清德主張的「民主團結、民主治理與民主和平」，都顯示出民進黨對於主權的堅持與和平的訴求非常清楚，希望在野黨與社會各界更深理解兩岸關係，以及台灣未來的社會路線與命運。