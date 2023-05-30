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美廉社聯名4大手搖推夢幻冰品！奶茶雪糕超誘人　啤酒3罐65折起

▲▼美廉社優惠。（圖／業者提供）

▲美廉社開跑「世界啤酒嘉年華」活動。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

為迎接夏季，美廉社6/1~6/27推出「世界啤酒嘉年華」活動，指定啤酒任選3罐最低65折起，還有滿額贈點；此外也與4大手搖品牌聯名，包括北回木瓜牛奶、WHO’s TEA、COMEBUY、布萊恩紅茶，獨家推出全新4款手搖口味冰棒，像是「北回木瓜牛奶雪糕」、「28歲奶茶雪糕」等。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

美廉社不僅是買民生用品的好去處，也被暱稱為「巷口酒窖」。獨家引進上百款各國特色啤酒，更以超親民價格銷售，除了持續引進來自西班牙、荷蘭、印尼、法國、德國、波蘭、立陶宛、丹麥等異國啤酒，還有風靡年輕人的日韓燒酒。

近來在6/1~6/27推出「世界啤酒嘉年華」，指定啤酒3罐最低65折起，指定啤酒購物滿200元還加贈美廉社會員點數6000點。

像是來自印尼Bali Hali拉格啤酒、頂級慕尼黑拉格啤酒4.9%，口感相當清爽，有著蜂蜜酒風味，獲得多位品鑑達人一致推崇。還有適合炎夏來一罐的日本ASEED ASTER氣泡酒、微醺蜜月氣泡蜂蜜酒，口感微微酸甜，是微醺又不帶有酒精口感的女孩系啤酒。

▲▼美廉社與4大手搖品牌聯名，獨家推出全新4款手搖口味冰棒。（圖／業者提供）

▲美廉社與4大手搖品牌聯名，獨家推出全新4款手搖口味冰棒。（圖／業者提供）

除此之外，美廉社自有品牌tgh（together），攜手4大知名手搖飲品牌，北回木瓜牛奶、WHO’s TEA、COMEBUY、布萊恩紅茶，獨家推出全新4款手搖口味冰棒，包括「北回木瓜牛奶雪糕」每盒3入69元、「黑糖珍珠厚奶雪糕」每盒4入109元、「蘋果冰茶冰棒」每盒4入89元、「28歲奶茶雪糕」每盒4入89元。同步6/1~6/27，到門市購買任一聯名冰品，即贈送美廉社會員點數1000點。

▲▼美廉社優惠。（圖／業者提供）

▲美廉社與環保署合作，5/31起開放兌換全台美廉社綠色小食集環保產品。（圖／業者提供）

同時為響應綠色消費，美廉社攜手環保署集點APP平台，成為綠色消費零售通路夥伴，自5/31起環保集點APP平台，開放兌換全台美廉社綠色小食集環保產品。

另外，「7-ELEVEN高雄啤酒音樂節」將於7/7~7/9在高雄夢時代購物中心正對面廣場回歸，集結超過20大知名品牌，包括百威啤酒、海尼根啤酒、台灣啤酒、台灣麒麟啤酒、三得利頂級啤酒、沖繩Orion奧利恩生啤酒等品牌進駐，特別規劃設置超商館，販售來自世界各地的特色酒種、酒BAR販售現打啤酒。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

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