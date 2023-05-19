美廉社咖啡買1送1！秒殺品下殺5折　520寵粉抽行李箱、購物金

▲美廉社搭上520，咖啡買1送1，線上購物也推出寵粉優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎來一年一度的5月20日，520諧音被許多人視為特殊的日子，美廉社線上購物「Go美廉」慶祝改版，也趁520推出三重優惠，除了購物首筆滿520元現折88元，還有秒殺夯品下殺5折起，另有抽行李箱、美廉幣等活動；美廉社門市5/19~5/21也祭出中杯咖啡「買1送1」！

美廉社門市推出「啡常愛你」活動，5/19~5/21限時3天，中杯咖啡買1送1，此外FB粉絲團也於5/19舉辦抽獎活動，凡於活動期間至美廉社咖啡服務門市購買咖啡，將咖啡杯（限城市限定版包裝）杯身寫下最想去的城市，就有機會抽中Simple City採用日本飲具專賣品牌Rivers隨行杯390ML，總共抽出10名，活動詳情依美廉社FB粉絲團活動貼文為主。

▲美廉社線上購物趁520之際推出三重優惠。（圖／業者提供）

另外線上購物「Go美廉」也於近期改版，趁520之際推出三重優惠，自5/20~6/15，第一重：全站購物首筆滿520元現折88元。第二重：秒殺商品最低至5折。第三重：周四會員日點數購物折抵加碼至8%。

美廉社臉書粉絲團也加碼於5/28推出抽獎，在活動貼文留言區，拍照上傳於Go美廉購得商品及訂單編號，就有機會抽中20吋行李箱等好禮，還有5/20、6/8的美廉幣100元（價值2千元）抽獎活動。

Go美廉目前逾千支商品，網羅時下最夯3C家電、美妝保養、網路推爆團購美食、飲品等多元商品，更打通線下、線上會員點數，讓消費者的點數可以靈活使用，甚至比實體門市使用更划算。

實體門市會員點數300點可折抵1元，相同點數在Go美廉，300點就可折抵30元，等於將1元直接放大30倍，限周四會員日折抵使用。

▲全聯專攻婆媽、小資族，在PX Pay推出「福利熊大冒險」消消樂遊戲，可免費拿點數、折價券。（圖／記者湯興漢攝）

除此之外，全聯福利中心近來在在PX Pay推出全新手遊「福利熊大冒險」，是一款沒有太大門檻的消消樂遊戲，業者表示，很多婆婆媽媽喜歡這類型的手遊，用來紓壓、打發時間，如今只要玩遊戲就能免費拿點數，還可拿到賣場折價券。

全聯與大潤發也共同推出「NAUTICA居家迷你健身房」會員點換購，活動自5/19~8/10，7款商品包括「速乾抗菌運動毛巾(粉藍/粉紅) 」、「兩用智能計數跳繩」、「放鬆按摩滾筒」、「雙層保溫吸管杯(粉紅/灰) 」、「多功能收納運動包」、「隔音防震防滑運動墊」、「便攜式按摩筋膜槍套組」，最低0元就能以點數換購。

▲因應全新集點模式，全聯與大潤發也共同推出「NAUTICA居家迷你健身房」會員點換購。（圖／記者湯興漢攝）