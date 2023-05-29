賣職缺還收回扣共收賄390萬　宜蘭頭城鎮前鎮長判刑6年半定讞

▲頭城鎮前鎮長曹乾舜。（圖／游芳男翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

宜蘭縣頭城鎮前鎮長曹乾舜，2018年辦理頭城鎮LED路燈採購案時，向廠商收賄300萬元；另外分別收受50萬、40萬元，安插鎮民子女擔任清潔隊員與教保人員。一二審均將他判刑6年6月、褫奪公權4年。案經上訴，最高法院29日駁回上訴定讞。

頭城地區的選民分配，普遍認為藍大於綠，但也因為國民黨內部總是無法擺平，經常出現國民黨員脫黨參選的狀況。曹乾舜2014年間脫離國民黨，以無黨籍身分參選，對手同為國民黨籍的蔡文益。結果曹乾舜獲得大勝，順利當選鎮長，之後回歸國民黨並於2018年成功連任。但他連任後，爆發這起貪污案件，2021年間一審遭判有罪，依照《地方制度法》規定被縣府停職後；縣府也指派當時的縣議員蔡文益代理鎮長。蔡文益去年底投入鎮長選戰，對手也是脫離國民黨參選的林樂賜，最後蔡文益順利勝出，終於名正言順當上頭城鎮長。

至於曹乾舜這次遭定讞的案件，判決指出，曹乾舜於2018年間利用辦理「頭城鎮路燈節能績效保證暨維運案」採購案的機會，向當時的李姓廠商達成行收賄合意，以總價3200萬元得標；廠商則從工程價金中套出300萬元，輾轉將300萬元交給曹乾舜行賄。

另外檢調單位也查出，曹乾舜在2015年間，趁著鎮立幼兒園進用教保人員公開甄選的機會，收受林姓鎮民交付的現金40萬元賄款，錄用他女兒；並利用公開甄選的機會，收受林姓鎮民50萬元，讓他兒子擔任清潔隊員，總計前前後後收賄390萬元，檢方一併提起公訴。

一二審均認定曹乾舜有罪，均判刑6年6月、褫奪公權4年。其中二審高等法院指出，曹乾舜收賄金額不少，各次犯罪情節都不輕，嚴重破壞公務員的廉潔形象，不但辜負民眾所託，更使得人民喪失對於國家公務機關公正執法的信賴，減損公權力執行的威信，客觀上不足以引起一般人同情，也沒有犯罪情節可以憫恕的情形，因此維持6年6月、褫奪公權4年的刑度。全案再上訴，最高法院29日駁回上訴定讞。