2023《遠見》施政滿意度奪五星　盧秀燕：會繼續讓台中更好！

▲《遠見》最新縣市長施政滿意度調查結果，台中市長盧秀燕奪下任內首座五星首長。（圖／台中市府提供）

記者白珈陽／台中報導

2023《遠見》公布縣市長施政滿意度調查，台中市長盧秀燕除奪下任內首次五星首長，在滿意度上更是以72.6%獲得六都第1名。盧秀燕30日表示，能有雙料冠軍，要感謝市民朋友支持，以及市府行政團隊的努力奉獻，「我們不會以此為滿足，會繼續努力打拼，讓台中更好」。

盧秀燕今日上午出席市政會議，會前接受媒體聯訪。盧秀燕說，這是台中縣市合併13年以來，台中市第一次拿到五星的榮譽、第一次拿到六都第1名，能有這樣的雙料冠軍，有這樣的好成績，第一，特別感謝市民朋友支持；第二，感謝所有市府行政團隊，包含龐大的公務體系、警消人員、教師人員，謝謝他們在每一個角落盡心盡力、努力及奉獻。

盧秀燕接著說，第三，他們不會以此滿足，會繼續努力打拼，因為不進則退，會讓台中更好，謝謝大家。

根據2023《遠見》縣市長施政滿意度調查結果，新北市長侯友宜五星連莊，盧秀燕則以黑馬之姿奪下任內首座五星；新任首長成績最好的前兩名為許淑華、王忠銘。2024總統大選選戰已經開始，本次全台22縣市首長表現名單調查，有指標意義。

▲2023《遠見》公布縣市長施政滿意度調查。（圖／《遠見》民意研究調查）