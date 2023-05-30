美日菲「首次」軍演劍指中國？　宋忠平：助長不斷插手南海的氣焰

▲美日菲首次聯合軍演，菲律賓稱無關中國。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

菲律賓海岸警衛隊昨29日發表宣告稱，將於6月1日至7日與美國、日本在巴丹省馬裡韋萊斯港口附近海域舉行演習，這也是美日菲「首次」聯合軍演。對此，陸軍事專家宋忠平指出，美日菲聯合軍演看似是反海盜等非傳統安全領域的軍事行動，重點還是擺在傳統安全領域，主要「應對中國所帶來的挑戰」。

陸官媒《環球時報》報導軍事專家宋忠平的分析，這次美日菲聯合演習意味著美國要把雙邊軍事機制打造成多邊軍事機制，進一步擴充套件美菲之間的軍事同盟，將日本納入進來。

他說，日本常年是「肩並肩」聯合軍演的觀察員國，而且和美國一樣，都謀求在菲律賓擁有軍事基地，所以美日菲共同打造三邊軍事同盟可能會成為現實。

宋忠平還提到，「未來澳洲有可能會成為聯合軍演的一部分，印度也在觀望。」

在中美競爭升溫之際，美日菲這次演習是美國與其亞洲盟友合作的最新展示。宋忠平稱，這場演習是在美國的要求之下，在敏感海域舉行的聯合演習，看似是反海盜等非傳統安全領域的軍事行動，實際上重點還在傳統安全領域，即「應對中國所帶來的挑戰」。

「這種演習助長了不斷插手南海事務的氣焰。需要注意的是，這樣的聯合軍演有可能會常態化，對地區和平穩定帶來挑戰。」宋忠平說。

▲美菲軍演4月剛結束肩並肩軍演。（圖／路透）

上個月，菲律賓和美國剛剛結束為期18天的最大規模「肩並肩」聯合軍事演習。但菲律賓海岸警衛隊發言人阿曼德·巴里洛在新聞釋出會上表示，此次美日菲聯合演習與中國無關。

巴里洛指出，聯合演習是美國和日本的倡議，澳洲將作為觀察員加入。日本和美國在2月就舉行聯合海上演習一事與菲律賓進行了接觸，這是海岸警衛隊之間平常的例行活動。