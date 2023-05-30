　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

美日菲「首次」軍演劍指中國？　宋忠平：助長不斷插手南海的氣焰

▲▼中美關係。（圖／CFP）

▲美日菲首次聯合軍演，菲律賓稱無關中國。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

菲律賓海岸警衛隊昨29日發表宣告稱，將於6月1日至7日與美國、日本在巴丹省馬裡韋萊斯港口附近海域舉行演習，這也是美日菲「首次」聯合軍演。對此，陸軍事專家宋忠平指出，美日菲聯合軍演看似是反海盜等非傳統安全領域的軍事行動，重點還是擺在傳統安全領域，主要「應對中國所帶來的挑戰」。

陸官媒《環球時報》報導軍事專家宋忠平的分析，這次美日菲聯合演習意味著美國要把雙邊軍事機制打造成多邊軍事機制，進一步擴充套件美菲之間的軍事同盟，將日本納入進來。

他說，日本常年是「肩並肩」聯合軍演的觀察員國，而且和美國一樣，都謀求在菲律賓擁有軍事基地，所以美日菲共同打造三邊軍事同盟可能會成為現實。

宋忠平還提到，「未來澳洲有可能會成為聯合軍演的一部分，印度也在觀望。」

在中美競爭升溫之際，美日菲這次演習是美國與其亞洲盟友合作的最新展示。宋忠平稱，這場演習是在美國的要求之下，在敏感海域舉行的聯合演習，看似是反海盜等非傳統安全領域的軍事行動，實際上重點還在傳統安全領域，即「應對中國所帶來的挑戰」。

「這種演習助長了不斷插手南海事務的氣焰。需要注意的是，這樣的聯合軍演有可能會常態化，對地區和平穩定帶來挑戰。」宋忠平說。

▲▼美菲軍演,菲美軍演,肩並肩軍演,Balikatan。（圖／路透）

▲美菲軍演4月剛結束肩並肩軍演。（圖／路透）

上個月，菲律賓和美國剛剛結束為期18天的最大規模「肩並肩」聯合軍事演習。但菲律賓海岸警衛隊發言人阿曼德·巴里洛在新聞釋出會上表示，此次美日菲聯合演習與中國無關。

巴里洛指出，聯合演習是美國和日本的倡議，澳洲將作為觀察員加入。日本和美國在2月就舉行聯合海上演習一事與菲律賓進行了接觸，這是海岸警衛隊之間平常的例行活動。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
獨／飲料店「說密語摸奶」！　附近店家：男客被帶進去
一戶發3萬！　房貸補貼最快7月就可領
台女留學生疑遭男友獵槍射殺！　鄰居曝1詭異現象
看五月天演唱「爽拍婚紗照」！阿信被打斷　粉絲火大開罵
柯文哲、郭台銘金門同框！　熱情握手40秒
瑪娃龜速「散步都比它快！」　氣象局曝陸警可能
快訊／酒吧鬧事遭投訴　攻城獅宣布「不續約」
快訊／瑪娃來襲！　這地區宣布下午停班停課
LIVE／瑪娃最新動態！七星潭長浪吞人　國小師劈7女！學校淪

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

以「沖繩獨立」比喻台海　解放軍上將反問日本接受嗎？

中國開罰「低頭族」最高罰900元！　過馬路滑手機慘了

陸屁孩敲斷鐘乳石帶回家　媽媽不罵還力挺：孩子喜歡！

美日菲「首次」軍演劍指中國？　宋忠平：助長不斷插手南海的氣焰

13歲女兒瘋手遊「4個月狂刷近200萬」！媽一查帳戶氣吐血：剩2元

熊孩子飛踢11月大女嬰　家長拒絕道歉「吐奶只是受驚嚇」

陸預測：瑪娃明轉向東北方　強度將明顯減弱

中方拒絕與美防長見面　陸軍事專家：會見日、東盟最高代表機率高

四川會東縣「缺水警報」！自來水公司呼籲：市民每月洗澡2到4次

不滿日方半導體出口管制　陸商務部長當面提出嚴正交涉

有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩

媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

駕駛違停巷口擋道被按喇叭　不滿反問騎士：過不去嗎？

黃仁勳大秀生成式AI技術　輸入4句話譜曲現場合唱

小心！溪流藏致命水洞　強大吸力「捲入難救援」

雨襲宜花！瑪娃10級強風　逗留6天暴風圈侵襲機率曝

彰化「普龍宮」諧音哏爆紅　廟方親曝由來：神明選的！

以「沖繩獨立」比喻台海　解放軍上將反問日本接受嗎？

中國開罰「低頭族」最高罰900元！　過馬路滑手機慘了

陸屁孩敲斷鐘乳石帶回家　媽媽不罵還力挺：孩子喜歡！

美日菲「首次」軍演劍指中國？　宋忠平：助長不斷插手南海的氣焰

13歲女兒瘋手遊「4個月狂刷近200萬」！媽一查帳戶氣吐血：剩2元

熊孩子飛踢11月大女嬰　家長拒絕道歉「吐奶只是受驚嚇」

陸預測：瑪娃明轉向東北方　強度將明顯減弱

中方拒絕與美防長見面　陸軍事專家：會見日、東盟最高代表機率高

四川會東縣「缺水警報」！自來水公司呼籲：市民每月洗澡2到4次

不滿日方半導體出口管制　陸商務部長當面提出嚴正交涉

《遠見》首長施政滿意度！盧秀燕「雙料第一」　施政分數達74.1％

熱火士官長帶兵也帶心！　巴特勒這兩大特質獲主帥盛讚

以「沖繩獨立」比喻台海　解放軍上將反問日本接受嗎？

瓦格納傭兵恐叛變！　俄退役軍官：普丁可能會被推翻

丁學文／川普來勢洶洶　瘋狂梟雄可能再浮出檯面？

獨／開7天出事了！飲料店「說密語摸奶」　附近店家目睹男客進去

玉山盃／新竹市敗在自己控球　台中市灌大局敗部賽收勝

日長野2警「沒穿防彈衣、未配槍」中彈殉職！　縣警：沒時間穿

女網友送暖！男衝超商幫買點數　警刷存摺阻詐...他怨：外國人也騙

捕獲20kg超巨鯰魚！他見「腹部異常隆起」秒放生　網讚爆：超有愛

正妹遭「大外割壓制」趴地上銬！胸前春光全炸出　失控嗆警原因曝

大陸熱門新聞

女花13萬報名婚友社怨：沒一個成功牽手

15歲少年為看正妹福利照　刷光母親26萬元

老公砍死柯基犬　她提離婚「夫家全反對」

紅龍魚奪錦標賽總冠軍「464萬賣出」 在重慶可以直接換一套房

小麥收成期百輛收割機卡高速下不去 連續雨天恐發芽現災情

2023兩岸青創大賽號召高手來拿獎

淘寶賣200Kg衛星！價格曝光「1.3億元」...陸網驚呆

陸查獲盜版寶可夢卡牌　總數共88萬張

「挖呀挖老師」是富二代！　豪華家業曝光

挖呀挖正妹老師「吃飯照流出」

巨幕倒塌「壓住9孩童」　家長瘋狂尖叫

4歲男童撐傘從26樓一躍而下

粗心男弄丟「唐伯虎真跡」：值上百萬！

妹子吃完火鍋喉嚨痛！就醫10分鐘亡

更多熱門

相關新聞

中星兩國將舉行2023海上聯演 解放軍派玉林艦、赤壁艦赴新加坡

中星兩國將舉行2023海上聯演 解放軍派玉林艦、赤壁艦赴新加坡

大陸國防部今（24）日宣布，根據2023年國際軍事合作計劃和中新雙方共識，解放軍海軍導彈護衛艦玉林艦、獵掃雷艦赤壁艦將於4月下旬至5月上旬，赴新加坡參加「中新合作-2023」海上聯合演習及亞洲國際海事防務展。

解放軍軍演＋1 南海部分海域21日起三天禁入

解放軍軍演＋1 南海部分海域21日起三天禁入

中宣布黃海軍演3小時！朝野黨團都譴責　他批：跟北韓一樣小動作一堆

中宣布黃海軍演3小時！朝野黨團都譴責　他批：跟北韓一樣小動作一堆

中國今黃海進行「重大軍事活動」 交長：國籍船舶行經會注意訊息

中國今黃海進行「重大軍事活動」 交長：國籍船舶行經會注意訊息

中國發布航行警告！黃海進行重大軍事活動

中國發布航行警告！黃海進行重大軍事活動

關鍵字：

美日菲軍演宋忠平

讀者迴響

熱門新聞

鹿希派同居熱戀24歲校花直播主！極品臉蛋曝光

為何男生就愛女生的胸部　許藍方曝原因

瑪娃龜速大迴轉！2地防豪雨　颱風假機率曝

劉芒人設翻車「超慘下場曝光」

北市中山國小「劈7女砲房地點」曝！　渣男師連廢墟都不放過

北市國小「劈7女渣男老師」照片曝！　遭爆不倫女老師、家長

即／載滿瓦斯鋼瓶！他自撞安全島慘死

手搖飲開幕玩鹹濕露出！總公司震怒發聲明

林心如被拍「胸前冒出兩點」疑洩激凸！

陳修將性癖曝　證人：打死女前晚玩3P

李坤城兒公開「爸爸生前病容」惹鼻酸！

瑪娃保持距離「平行北上」　最新各國路徑一致了

小孩晚睡4危害「長不高、成績差」！最佳入睡時間點曝

台鐵集集貓站長「2週後被資遣」！鎮公所證實

瑪娃龜步路過　未來3天走向出爐

更多

最夯影音

更多
有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩

有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩
媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面