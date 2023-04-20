解放軍軍演＋1　南海部分海域21日起三天禁入

▲解放軍海軍將在南海進行為期三天的軍事演習。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

解放軍近期從北到南陸續發出因應軍事活動的海上航行警告。根據《中國海事局》官網顯示，清瀾海事局發布航行警告，自4月21日18時至4月23日8時，南海部分海域進行軍事訓練，禁止駛入。據了解，美軍現正在菲律賓與菲軍進行年度「肩並肩」（Balikatan）聯合演習，第七艦隊航母尼米茲號打擊群也在南海周邊活動，也讓南海再度成為外界關注焦點。

▲海南清瀾海事局發布南海船舶航行警告。（圖／翻攝中國海事局官網）

解放軍在今（20）日上午9時30分至下午3時在廣東省珠江口部分海域展開軍事演習，期間禁止各類船舶進入該區域。同時，根據海南清瀾海事局通告顯示，南海，自2023年4月21日18時至4月23日08時在19-57.08N 110-57.45E、19-57.08N 111-17.58E、19-48.67N 111-17.58E和19-48.67N 111-00.00E諸點連線水域範圍內進行軍事訓練，禁止駛入。

▲美菲「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演為例行性軍演。（示意圖／達志影像／美聯社）

據了解，美菲兩軍正在菲律賓及周邊海域進行年度例行軍演，數個剛開放給美軍使用的軍事基地也都納入軍演進行不同科目演練，包括距離台灣僅約400公里的卡米洛奧西亞斯海軍基地（Camilo Osias）等。

此外，美海軍第七艦隊航母尼米茲號打擊群也正在南海行動，進行水面、空中和水下裝備訓練，以及使用固定翼和旋翼飛機進行飛行操作」。尼米茲號航母打擊群在南海行動之際，「馬金島」號兩棲戰備群則在菲律賓西南的蘇祿海參與美菲軍演，這也讓外界加倍關注，解放軍在南海軍演出動的部隊及規模。