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社會 社會焦點 保障人權

2任前男友「聯手」報復　他裸照存3年才刪！下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

台中周姓男子2018年12月間與當時未滿18歲的女友A遠距離交往，期間拍攝2張裸露胸部的自拍照，後來兩人分手，2022年4月底他與A女的另一名前男友聊天時，得知雙方分手有糾紛，於是提供裸照讓對方傳給A女的朋友及高中老師，結果反而害慘自己。台中地院法官日前依洩漏利用電腦相關設備持有他人之秘密罪，判處周男有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

▲▼手機詐騙,偷情,滑手機,秘密訊息,不法交易。（圖／記者周宸亘攝）

▲周男保存A女的裸照長達3年多。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

判決書中提到，周男與A女曾是男女朋友，2018年12月間為了一解遠距離戀愛的相思之情，他要求A女拍攝裸照，並取得裸露胸部的自拍照共2張，後來兩人分手，他並沒有依約刪除照片。

2022年4月底周男與A女當時剛分手的男朋友B聊天，得知雙方分手時有糾紛，B男向他索要A女的裸照，他竟然真的傳給B男。接著，B男在同年5月透過IG帳號將裸照傳給A女的朋友及高中老師，事情才因此曝光。

周男表示，事發之後他已經將A女的裸照通通刪除；B男則強調，他與A女交往時，女方已經21歲，他並不知道那些照片是女方尚未滿18歲時拍攝的。

台中地院法官認為，周男是智識成熟之成年人，卻未能妥善處理分手問題，甚至將雙方交往時拍攝的私密照片傳給其他人，行為確實不可取，考量到他犯後已坦承犯行，但至今尚未與A女達成和解或取得諒解，最終依洩漏利用電腦相關設備持有他人之秘密罪，判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，同時沒收扣案手機，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。

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