　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

阿兵哥瞎扯「認識穴道」拉小學女童摸鳥10秒　下場GG

記者黃翊婷／綜合報導

台中蔡姓軍人（19歲）去年10月間趁著假日進入台中某國小的校園，並以「認識穴道」為由與10歲女童A攀談，接著竟強抓女童的手撫摸自己下體大約10秒。蔡男挨告之後，透過辯護人聲稱他有疑似戀童症，但台中地院法官認為，他的辨識能力並無受到心智缺陷影響，最終依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，判處有期徒刑3年2個月。

▲女童遭惡犬咬死。（圖／CFP）

▲蔡男強行抓著女童的手撫摸自己的下體。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中提到，蔡男（事後已退伍）2022年10月8日下午前往台中市某國小的籃球場，看到A女和表哥、同學在打籃球，於是上前搭話，並以「認識穴道」為由，將A女帶到附近校舍的無障礙坡道，接著強行拉手撫摸下體；A女想將手抽回，卻還是被抓住繼續撫摸，大約10秒鐘後才被放開，返家之後因為神情有異被母親發現，這才揭發這起事件。

蔡男挨告之後，透過辯護人表示，他經過診斷有疑似戀童症，導致行為時控制能力受到影響，造成辨識行為是否違法的能力顯著降低，因此希望法官減刑。

然而，法官依職權調查發現，蔡男先前曾因違反《兒童及少年性剝削防制條例》，在另一起案件中被送至中國醫藥大學附設醫院鑑定，經過評估確認，他的注意力確實較一般人低，但所做出的犯罪行為與心智缺陷沒有因果關係。

法官接著指出，蔡男與A女搭話時曾詢問就讀幾年級，可見他當時確實知道女童的年齡不足12歲；此外，參酌他自行提供的「過去生活史及疾病史」，還有鑑定醫師評估的「生理與精神疾病史、酒精及物質濫用史」相關內容，加上他接受偵訊時回答都能切題，沒有語意不清的情況，實在難以認定他有辨識能力下降的情形，因此不予減刑，最終依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，判處有期徒刑3年2個月，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
國二女險遭輾斃！　驚險畫面曝
鄭家純認了「願意幫忙」！　PO文藏玄機
快訊／鄭家純證實民進黨徵詢！「配合你們的決定」　
一圖看懂！　Netflix新收費3方案
葛斯齊翻車了！　對賀軍翔態度大逆轉
27歲女確診「還染1病」超磨人！ 　醫示警1類人高危險
幕後／賴清德辦昨緊急拆彈！　險被涉吸金案藍營國師設計

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

差點遭輾！國二女騎單車被遊覽車追撞　倒地翻滾迅速爬起

一顆就破產！台東海岸南田石頭千萬別亂撿　違者最高罰500萬　

撿到存摺、贓款埋樹下…19歲車手很會掰：我還在試用期

黑衣女上檳榔攤「假應徵真行竊」　警方3小時逮人...1.2萬花光

誤把酒精當額溫槍！故宮晶華女領班害3歲童眼受傷　代價出爐

家族8人涉裝病詐保6500萬判無罪　北檢批「判決違背法令」上訴

停車場男女群聚吸毒！車廂當桌磨K埋頭狂吸　台中警回應了

服刑9年出獄！319槍擊案要犯經營小吃部　持槍販毒又被逮

2檳榔攤大盜「戴口罩+帽子」無視車潮狂偷　搜刮1.1萬逃逸

彰化警下班追車闖禍！所長連坐記過拔官　基層大炸鍋：處罰太重

盲彎遇逆向自行車隊險撞上　70歲駕駛嚇：差點打保齡球

老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

輪椅壓到腳！捷運上釀口角　一旁乘客勸：道歉就沒事了

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

陸男帶癌母來台就醫仍逝世　病床前淚崩：以後喊誰媽媽

台雙寶媽澳洲工地打拚5年　月收10萬↑扛板打釘樣樣行

BLACKPINK開唱「Lisa罕見動怒」　台下無禮舉動全被拍...她轉身走人

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：10幾萬有值得

男大生騎車撞1700萬賓利　頭重創靠呼吸器維持生命

兒當兵3個月返家給媽驚喜　溫馨擁抱她突冒：長得好黑

差點遭輾！國二女騎單車被遊覽車追撞　倒地翻滾迅速爬起

一顆就破產！台東海岸南田石頭千萬別亂撿　違者最高罰500萬　

撿到存摺、贓款埋樹下…19歲車手很會掰：我還在試用期

黑衣女上檳榔攤「假應徵真行竊」　警方3小時逮人...1.2萬花光

誤把酒精當額溫槍！故宮晶華女領班害3歲童眼受傷　代價出爐

家族8人涉裝病詐保6500萬判無罪　北檢批「判決違背法令」上訴

停車場男女群聚吸毒！車廂當桌磨K埋頭狂吸　台中警回應了

服刑9年出獄！319槍擊案要犯經營小吃部　持槍販毒又被逮

2檳榔攤大盜「戴口罩+帽子」無視車潮狂偷　搜刮1.1萬逃逸

彰化警下班追車闖禍！所長連坐記過拔官　基層大炸鍋：處罰太重

股東會紀念品真能引人關注及帶來營收　大學生以大數據分析獲獎

Karencici克服社恐「鬧區突襲做1事」！　高爾宣看呆：看到流汗了

差點遭輾！國二女騎單車被遊覽車追撞　倒地翻滾迅速爬起

熱火G4「關門失敗」他倆卻在笑　巴特勒：我們要聽音樂、喝啤酒

布局2024！侯友宜競辦6月板橋開張　媒體群組由議員先行接手

獨／三寶爸結紮一半痛爆「蛋蛋腫3個月」　竟是剪到不明管狀物

鄭家純認了「願意幫忙」！經紀人證實民進黨接洽　PO文藏玄機有異動

《異世升級，現實無敵》超扯劇情…校外教學遇熊襲　高中生後背摔K.O.

一顆就破產！台東海岸南田石頭千萬別亂撿　違者最高罰500萬　

快訊／披綠袍選萬華立委？　雞排妹證實潘孟安2度徵詢：願意配合

社會熱門新聞

快訊／國1事故回堵5公里　成立緊急應變小組

超商浩克被K到濺血　警「打完人拍照」視角曝光

5億高中生「生父」身家達50億　房仲證實：不是難事

闖民宿猥褻熟睡正妹！衛生局長認了「新郎醫師」是姪子

「台灣第一媽媽包」創辦人爆坑殺7千萬　竟還高調炫富

日籍男帶1400萬入境遭沒收！上訴結果出爐

女友打麻將被胡！基隆男持剪刀猛刺牌友

汐止「鬼手阿嬤」現身！43秒撈走4塊豬腳

婚宴會館127人上吐下瀉　翁一天拉6次

渣男通緝犯劈4女！女合作報警抓他

前體育局長「摩鐵不倫」全直擊！　爆婚外情助教19年

惡母女毆打凌虐　女看護每天工作21.5hrs

新北警再破明仁會堂口　逮捕28人最小竟是國中生

「最美博士」睡人夫告媒體結果出爐

更多熱門

相關新聞

夫外遇離家出走　小三囂張嗆正宮1句話

夫外遇離家出走　小三囂張嗆正宮1句話

台中人妻小玲（化名）2022年7月間發現丈夫阿強（化名）外遇張姓女同事，於是請哥哥陪同前往談判，沒想到竟遭張女嗆聲「他會跟妳離婚，他可以住我家，我的子女也會叫他爸爸」，之後丈夫便離家出走了，因此決定提告求償40萬元。而面對正宮指控，張女僅抗辯「一句話」，最終被台中地院法官判處應賠償30萬元較為適當。

他玩彈翻床摔癱　教練只有滑雪資格GG

他玩彈翻床摔癱　教練只有滑雪資格GG

夫嫌摩鐵貴帶她回家啪啪　妻見警才知

夫嫌摩鐵貴帶她回家啪啪　妻見警才知

他暗戀女同事4年半　廁所偷拍253次

他暗戀女同事4年半　廁所偷拍253次

關鍵字：

台中地院

讀者迴響

熱門新聞

帥男直播一半遭砍！手掌噴飛掉地上

Netflix下手了！凌晨開鍘寄生帳號

新郎婚宴公開「新娘偷吃照」　小王是伴郎

新郎醫婚禮當天襲胸尻槍　知情人士爆「新娘猛料」

美認定瑪娃「超級颱風」　大迴轉路徑曝

快訊／國1事故回堵5公里　成立緊急應變小組

港劇資深綠葉病逝！　「罹癌康復又復發」消瘦近照曝

嘲諷乘客不懂英文！國泰航空3空姐被開除

「台灣第一媽媽包」喜舖創辦人道歉了

強颱瑪娃一路向西！可能提早轉彎　最新各國路徑曝

即／「瑪娃」轉強烈颱風！暴風圈恐擴大

日本丸龜「吃出活青蛙」！整隻綠綠碗底游

曹錦輝飆148K速球　郭泓志曾讚天份高

快訊／劉亞仁被上銬帶走了！　表情黯淡送往收押所

「1飲品」連喝4天！28歲女突昏迷　醫嘆：終身洗腎

更多

最夯影音

更多
盲彎遇逆向自行車隊險撞上　70歲駕駛嚇：差點打保齡球

盲彎遇逆向自行車隊險撞上　70歲駕駛嚇：差點打保齡球
老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

輪椅壓到腳！捷運上釀口角　一旁乘客勸：道歉就沒事了

輪椅壓到腳！捷運上釀口角　一旁乘客勸：道歉就沒事了

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

陸男帶癌母來台就醫仍逝世　病床前淚崩：以後喊誰媽媽

陸男帶癌母來台就醫仍逝世　病床前淚崩：以後喊誰媽媽

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面