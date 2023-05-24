阿兵哥瞎扯「認識穴道」拉小學女童摸鳥10秒　下場GG

記者黃翊婷／綜合報導

台中蔡姓軍人（19歲）去年10月間趁著假日進入台中某國小的校園，並以「認識穴道」為由與10歲女童A攀談，接著竟強抓女童的手撫摸自己下體大約10秒。蔡男挨告之後，透過辯護人聲稱他有疑似戀童症，但台中地院法官認為，他的辨識能力並無受到心智缺陷影響，最終依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，判處有期徒刑3年2個月。

▲蔡男強行抓著女童的手撫摸自己的下體。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中提到，蔡男（事後已退伍）2022年10月8日下午前往台中市某國小的籃球場，看到A女和表哥、同學在打籃球，於是上前搭話，並以「認識穴道」為由，將A女帶到附近校舍的無障礙坡道，接著強行拉手撫摸下體；A女想將手抽回，卻還是被抓住繼續撫摸，大約10秒鐘後才被放開，返家之後因為神情有異被母親發現，這才揭發這起事件。

蔡男挨告之後，透過辯護人表示，他經過診斷有疑似戀童症，導致行為時控制能力受到影響，造成辨識行為是否違法的能力顯著降低，因此希望法官減刑。

然而，法官依職權調查發現，蔡男先前曾因違反《兒童及少年性剝削防制條例》，在另一起案件中被送至中國醫藥大學附設醫院鑑定，經過評估確認，他的注意力確實較一般人低，但所做出的犯罪行為與心智缺陷沒有因果關係。

法官接著指出，蔡男與A女搭話時曾詢問就讀幾年級，可見他當時確實知道女童的年齡不足12歲；此外，參酌他自行提供的「過去生活史及疾病史」，還有鑑定醫師評估的「生理與精神疾病史、酒精及物質濫用史」相關內容，加上他接受偵訊時回答都能切題，沒有語意不清的情況，實在難以認定他有辨識能力下降的情形，因此不予減刑，最終依對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，判處有期徒刑3年2個月，全案仍可上訴。

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