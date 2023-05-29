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痴情軍人匯款316萬結婚基金　交往10年才知女友已婚生子

記者黃翊婷／綜合報導

羅姓軍人以結婚為前提與林姓女子交往，每個月按時匯款至少2萬元當作結婚基金，沒想到交往將近10年之後，才發現女方早已結婚生子，而且不願意離婚，讓他十分氣憤，決定提告要求返還316萬8500元。台中地院法官審理後認定，林女應返還羅男316萬8500元，全案仍可上訴。

戀愛,愛情,男女朋友,交往,表白（圖／ETtoday新聞雲示意圖）

▲羅男交往10年才發現林女根本不願意與自己結婚。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

羅男在判決書中主張，和林女是在2008、2009年間透過網路聊天室認識，並在2011年間相約見面，雙方互有好感，進而交往成為男女朋友，「她說願意與我交往，還說要為往後結婚預做打算先存錢，要求我按月至少匯款2萬元給她儲蓄當作結婚基金」，從2011年3月至2020年9月，一共匯款316萬8500元。

羅男接著表示，後來他發現林女其實已經結婚生子，也沒有意願離婚並與他共組家庭，2022年6月23日他以存證信函向林女表示撤銷贈與，要求7日內返還受贈金額，對方明明已經收到存證信函，卻遲遲沒有還錢，這才決定提告。

對於上述指控，林女辯稱，交往之前她已明確告知自己仍有婚姻，還有一名未成年子女，因為羅男執意追求，她才勉強答應，交往期間多次表示希望能盡早結束這段關係，對方卻以言語、肢體恐嚇，後來又因為知道她家經濟不佳，竟單方面主動匯款，說是讓她用這筆錢照顧自己和孩子，並非結婚基金；2020年9月間她下定決心分手，羅男心生不滿，竟連續撥打電話騷擾家人，要求她簽署本票，否則就要讓家人知道雙方的戀愛關係，為此她還向法院聲請民事暫時保護令。

然而，台中地院法官檢視林女與表姊的對話，發現她曾說「我真的是想跟他（羅男）結婚」、「那我會在跟他的結婚之前，把身分結束」，然後又在與羅男的對話中提到，「我想跟你在一起」、「因為我一直跟你講說，我要跟你一起同甘共苦，所以我沒有要求一定要有婚禮，我有這樣講」、「我原本是要簽離婚」等等，可見羅男主張雙方是以結婚為前提展開交往一事，堪信屬實。

法官認為，林女原先否認說過上述言詞，後來又改稱是因為受到羅男逼迫才會那樣說，說詞前後反覆又未能舉證，實在難以令人信服。

法官表示，羅男與林女是以結婚為前提交往，如果不是因為相信兩人日後會結婚，羅男怎麼會在知道林女已婚有子女、每個月僅見一次面的情況下，持續匯款將近10年，最終不採信林女的說詞，判她應返還男方316萬8500元，全案仍可上訴。

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