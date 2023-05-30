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社會 社會焦點 保障人權

輕熟女暈船「雙專科醫師」狂典當鑽石　被騙493萬只拿回7萬

記者黃翊婷／綜合報導

台中張姓男子聲稱自己是「雙專科醫師」，擁有美國奇異達文西手術製造商認證師資，成功騙取楊姓女子的信任，接著又以想要結婚、想開診所等理由索要金錢。楊女為愛典當鑽戒、鑽石項鍊等物品，前前後後一共借出493萬6500元，結果最後只拿回7萬元，憤而提告求償。

▲▼義大利一名醫師為了求職，竟假冒成總統的侄兒，還冒充總統的名義自我推薦。（圖／CFP）

▲張男謊稱是雙專科醫師，騙取楊女的信任。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

楊女在判決書中主張，2020年10月間透過交友網站認識張男，聊過天之後，對方改以LINE等通訊軟體聯絡，並自稱71年次，是擁有外科與耳鼻喉科執照的雙專科醫師，不僅有碩士學歷，在醫院擔任醫師兼教職、研究，也是醫學國家考試出題委員、美國奇異達文西手術製造商認證師資，而且有意與她結婚。

楊女接著表示，張男為了獲取她的信任，翻拍變造的身分證、假的醫學院學位證書，接著以想要開診所賺錢，缺少資金購買退休學長的診所器材、衛生局要求財力證明等理由開口要錢，後續還有研究新藥計畫失敗要賠償1萬歐元、遭吊銷執照要繳保證金、被學長提告業務侵占等事件，她都信以為真，陸續典當GIA鑽戒、鑽石項鍊、小碎鑽、鑽石戒指等物品，前前後後一共借出493萬6500元。

然而，張男拿到款項之後，雖然簽了面額25萬元的本票承諾還款，但最後只返還7萬元。楊女驚覺受騙，氣得一狀告上法院，要求張男還清剩餘的486萬6500元。

對於上述指控，張男經過合法通知並未出庭，也沒有提出任何書狀聲明。台中地院法官認為，張男基於不法意圖，以詐術騙得楊女的信任及金錢，應賠償女方所受到的損害，因此判他必須給付楊女486萬6500元，全案仍可上訴。

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