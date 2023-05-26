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社會 社會焦點 保障人權

「大到一半縮屎站起來」偷拍隔壁女2分鐘　他掰1理由被打臉

記者黃翊婷／綜合報導

劉姓男子去年7月18日潛入台中某圖書館的女廁，並將手機打開相機功能，伸進隔壁隔間偷拍，結果當場被抓包。雖然劉男辯稱是因為大號到一半想要換成坐式馬桶，才會以此方式確認隔壁是否有人；但台中地院法官認為，如果真的是因為便急誤闖女廁，他怎麼有辦法大號到一半暫停起身，偷拍2分鐘後，還不用繼續如廁，甚至能忍住便意向受害人A女解釋，因此不採信他的說詞，並依法判處3個月有期徒刑，得易科罰金9萬元。

▲▼廁所,公廁,馬桶,洗手間。（圖／資料照）

▲A女在圖書館女廁遭劉男偷拍。（示意圖／ETtoday資料照，非本文事發地點。）

A女在接受警詢時提到，2022年7月18日下午2時許在該圖書館的女廁上廁所，期間聽聞隔壁廁間門被打開，過沒多久就發現自己正在使用的廁間上方，竟然冒出一部手機，且鏡頭朝著她的方向拍攝，當下立刻懷疑遭到偷拍，氣得衝出廁間跑去堵門，同時報警。

劉男則辯稱，當時他確實有開啟手機的相機功能，並伸到隔壁廁間，但並非有意竊錄，因為想要上大號，進去之後發現是蹲式馬桶，由於腳受傷無法久蹲，於是他上到一半決定暫停，想換到隔壁使用坐式馬桶，才會站起來把手機伸到隔壁廁間，「但伸上去之後，我發現看不到手機螢幕，要把手機收回來時，就被隔壁的A女發現，我立刻將手機交給她查看。」

台中地院法官經調查確認，劉男被走廊監視器拍到在當日下午2時17分13秒進入女廁，而手機在同日下午2時18分14秒有開啟相機功能的紀錄，並在下午2時20分19秒關閉，總計開啟2分鐘。

法官認為，劉男自己也承認，進入女廁時隔壁A女使用的廁間顯示為上鎖狀態，他卻不敲門確認裡面是否有人，而是直接走進隔壁廁間；再者，他若是真的便急才進入女廁，又怎麼有辦法大號到一半「暫停起身」，將手機伸到隔板上方偷拍長達2分鐘，被發現後又突然「不用繼續大號」，甚至能在A女跑來堵人時，繼續和對方解釋原因，種種行為都不合常理。

法官接著指出，退一步而言，若劉男當時純粹想透過手機相機功能確認隔壁是否有人，過程顯然只需要數秒鐘，根本不用花費到2分鐘，事後也不用開啟相簿功能查看，最終不採信他的說詞，並依竊錄他人非公開之活動罪，判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

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