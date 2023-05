好萊塢海灘驚傳槍響！9人受傷「1嫌仍在逃」　遊客驚逃畫面曝光

▲美國好萊塢海灘發生槍擊案,造成至少9人受傷。(圖/翻攝自推特)

記者葉睿涵/編譯

美國佛州的著名旅遊景點好萊塢海灘(Hollywood beach)在當地29日下午發生槍擊事件,造成至少9人受傷。目前警方已逮捕了一名疑犯,但另有一人逃脫。

綜合美聯社與CBS等外媒報導,警方發言人貝蒂內斯基(Deanna Bettineschi)指出,初步調查顯示,有2組人在美東時間29日傍晚7時左右發生口角,後來升級為槍戰,導致至少9名民眾受傷。

BREAKING: There are reports of a mass shooting on Hollywood Beach in Florida. According to CBS, at least seven people were shot and some of the victims are young children.



Permitless carry became law in the state in April. pic.twitter.com/C8P7iGhxaR