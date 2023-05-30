夫妻離婚又結婚　他討分房產180萬元1原因輸了

記者黃翊婷／綜合報導

陳姓夫妻在2007年7月間離婚，2018年11月又登記結婚，2020年11月第二次離婚，陳男認為，在第一段婚姻期間前妻以他的名義取得某地房產，當時市價約360萬元，他應該可以分得180萬元。然而，澎湖地院法官認為，陳男提出夫妻剩餘財產分配請求權的時間已經超過時效，最終裁定駁回，前妻可以拒絕給付。

▲陳男與前妻兩度結婚、離婚，想分財產卻被法院打槍。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

陳男在判決書中主張，和前妻是在1999年8月結婚、2007年7月離婚（第一段婚姻），接著又在2018年11月結婚、2020年11月離婚（第二段婚姻），因為雙方沒有約定夫妻財產制，應該以法定的夫妻財產制為主，前妻在2005年間以他的名義取得某地的土地及建物，依照雙方離婚時的房價來看，該不動產價額約為360萬元，依法他應該可以分得180萬元。

前妻則表示，該不動產是在第一段婚姻關係存續期間取得，第一次離婚之後，前夫並未請求分配剩餘財產差額，而是在第二次離婚之後，也就是2022年7月13日才提起訴訟，早已超過夫妻財產剩餘分配請求權的時效。

澎湖地院法官表示，依法規定，若夫妻未以契約訂立夫妻財產制，應以法定財產制為其夫妻財產制，雙方離婚後，夫或妻現存的婚後財產，扣除婚姻關係存續所負的債務之後，雙方剩餘財產之差額應平均分配，而且剩餘財產差額之分配請求權，自請求權人知道有剩餘財產之差額時起算，2年間不行使而消滅，此外，自法定財產制關係消滅時起，超過5年者亦同。

法官接著指出，雙方對於該不動產是在第一段婚姻關係存續期間取得一事沒有異議，兩人第一次離婚是在2007年7月，陳男卻在2022年7月才提告，早已超過時效，前妻自然可以主張「超過時效而拒絕給付」，最終裁定駁回男方告訴，全案仍可上訴。