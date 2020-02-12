越界盜採台海1.65萬公噸砂石！大陸2船隻遭判沒入將法拍

記者郭世賢、徐愷昕／澎湖報導

2019年10月24日海巡署艦隊分署高雄艦、澎湖艦、金門艦結合偵防分署特勤人員，在澎湖海域扣押排水量4千多噸的「豐溢9969」以及重達2.7萬噸的大型「長鑫36」抽砂船、並將船上27名陸籍船員移送法辦。澎湖地院審理完首次以《中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法》判決沒入2船，以及不法所得砂石1萬6500公噸。12日上午沒入的2船隻分別送至送興達及高雄港，待移到安全地方保管後，將由法院公告拍賣事宜。

▲大陸籍抽（運）砂船遭逮沒入，12日上午送抵興達港先移安全地方保管，後續將由法院公告拍賣事宜。（圖／記者郭世賢翻攝）

海巡署指出，大陸漁船、抽砂船越界捕魚到採海沙，不僅嚴重破壞我離島海域優美生態，長期抽取近岸海砂更會造成土石流失造成海岸線不斷倒退，造成海洋生態並危及國土安全。

▲海巡隊2019年悍衛海域大有斬獲，屢屢扣押越界盜採海砂的大陸抽砂船。（圖／記者郭世賢翻攝）

據了解，2019年10月24日艦隊分署派遣高雄艦、澎湖艦、金門艦、台南隊10059艇、澎湖隊10038艇及10066艇，共3艦3艇，執行「台灣灘抽（運）砂船取締專案」勤務時，在台灣淺灘發現大陸籍「豐溢9969」號抽砂船違法作業，並有逾2萬7千噸的運砂船「長鑫36」號在旁接應，海巡人員見狀立即強勢執法、登檢查緝，將抽砂船、運砂船及27名船員押返偵辦，並移送澎湖地檢署。

▲大陸籍抽（運）砂船遭逮沒入，12日上午送抵興達港先移安全地方保管，後續將由法院公告拍賣事宜。（圖／記者郭世賢翻攝）

2月4日，澎湖地方法院依據《中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法》判2名船長各有期徒刑6個月及25船員有期徒刑各5個月，並裁處沒入「豐溢9969」、「長鑫36」兩船及不法所得砂石1萬6500公噸，同月10日，船上27人聲請易科罰金，繳納完畢後，全數移交移民署中區事務大隊澎湖專勤隊收容，目前僅有運砂船1名楊姓男子仍在上訴中。

艦隊分署考量「豐溢9969」船長期泊靠馬公港將影響交通客輪使用，「長鑫36」船錨泊錨地處，若遇惡劣海象或颱風來襲，恐有重大災損及航安問題，12日派遣2艦4艇戒護二船分別航往興達港及高雄港泊靠，後續將由地檢署公告拍賣。

艦隊分署表示，面對大陸越界捕魚及抽砂作業絕不寬待，未來將持續規劃執行「台灣灘抽（運）砂船取締專案」勤務，守護臺灣淺灘及保育海洋環境。

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