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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／沒有雞排妹！　民進黨擬徵召吳沛憶、林飛帆、王閔生選立委

▲▼民進黨台北市議員吳沛憶受訪。（圖／記者宋良義攝）

▲台北市議員吳沛憶可望代表民進黨出戰中正萬華立委。（資料照／記者宋良義攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨佈局艱困選區立委提名，2024大選提名策略小組30日下午再度開會，會中提出建議，擬於台北市第三選區（中山松山）徵召前黨副秘書長林飛帆、台北市第五選區（中正萬華）提名市議員吳沛憶、台北市第六選區（文山）提名市議員王閔生、民進黨桃園第五選區（平鎮龍潭）提名市議員劉仁照、苗栗縣第一選區（海線）徵召竹南鎮前鎮長康世明、高雄市第三選區（左營楠梓）提名市議員李柏毅，最快將於周三中執會正式提名。至於近日政壇熱議的藝人「雞排妹」鄭家純動向，今日她並未出現在名單上。

黨內人士說明，這次提名的3個原則是「黨內」、「新世代」、「深耕基層」為主，台北市將推出林飛帆、吳沛憶、王閔生3位戰將，3位戰將有兩位深耕基層、服務非常紮實、問政有力的新世代現任議員，另外林飛帆也是黨內新世代的重點栽培人物，歷練過黨職；桃園市將提名參與初選的劉仁照，其於初選期間與退選的市議員楊家俍理性競爭，且民調勝過國民黨立委呂玉玲，顯然也是戰將；高雄市部分，李柏毅同為新世代戰將，問政非常有力，同樣基於3個原則出線。

台北市第五選區方面，近日一度傳出，黨政高層有意徵召雞排妹參選中正萬華立委，接棒無黨籍立委林昶佐，引發黨內強烈反彈聲浪，提名策略小組今經討論，建議徵召吳沛憶參選立委，對戰無黨籍參選人于美人與國民黨參選人。

高雄市第三選區方面，有意爭取左楠立委提名的在地議員眾多，包括原本就是該區議員的李柏毅、黃文志，還有選區在鳳山、擁有全國高知名度的黃捷也被點名。黨內人士透露，黨政高層與高雄市長陳其邁曾數度針對提名人選交換意見，更有一份民調顯示，李柏毅以最高支持度領先其他潛在人選，加上黨內評估其有能力贏過國民黨對手李眉蓁，成為最終出線的關鍵。

▲民進黨副秘書長林飛帆出席「終結惡戰 團結之夜」，替林昶佐站台。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨前副秘書長林飛帆將參選立委。（資料照／記者林敬旻攝）

▲台北市議員王閔生質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員王閔生將代表參選立委。（資料照／記者林敬旻攝）

▲▼桃園市議員劉仁照將參選立委。（圖／翻攝自劉仁照臉書）

▲桃園市議員劉仁照將參選立委。（圖／翻攝自劉仁照臉書）

▲竹南鎮前鎮長康世明將代表參選立委。（圖／翻攝自康世明臉書）

▲竹南鎮前鎮長康世明將代表參選立委。（圖／翻攝自康世明臉書）

▲▼李柏毅。（圖／翻攝自Facebook李柏毅 高雄市議員）

▲高雄市議員李柏毅將參選立委。（圖／翻攝自Facebook李柏毅 高雄市議員）

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