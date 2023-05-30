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「遊山茶訪」邀日本一茶庵流派大師　秀煎茶道分享日本茶文化

▲遊山茶訪觀光工廠舉行台灣文人茶會。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲遊山茶訪觀光工廠舉行台灣文人茶會。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為讓國人認識日本茶文化，竹山鎮「遊山茶訪」觀光工廠日前舉辦「台灣文人茶會」，邀請日本一茶庵流派大師佃梓央進行主題、故事、書畫、藝術品以及茶道分享。

該活動於25日登場，南投縣長許淑華由文化局長林榮森陪同，與遊山茶訪董事長陳重嘉、台灣茶文化推廣協會理事長林宛儒等人，一同體驗不同於台灣茶的日茶文化，放鬆心情享受難得的悠閒時光；佃大師以主題故事及煎茶、唐料理款待大家，同時透過影片分享他在日本的書畫、茶具、藝術品及品茶環境，讓參與人員沉澱心靈。

▲遊山茶訪觀光工廠舉行台灣文人茶會，南投縣長許淑華出席體驗日茶文化。（圖／南投縣政府提供）

陳重嘉指出，文人茶會是日本18世紀延續迄今，以中國美術為主題來進行對話討論的群英聚會，此次茶會讓大家了解日本茶道老師如何推廣外國茶藝、感受與台灣茶道的不同：日本將藝文帶入茶會中，展示傳統文化與藝術品，欣賞後再喝杯好茶，品嘗美味的點心料理，與食農文化很像，台灣可以學習並運用在地食材，讓茶葉結合美味料理，讓活動更豐富多元。

▲遊山茶訪觀光工廠舉行台灣文人茶會，南投縣長許淑華出席體驗日茶文化。（圖／南投縣政府提供）

林宛儒說，大師在茶會中介紹日本文化融入茶、酒與料理，這與2023年國際茶道節的理念非常接近，希望透過精緻的茶會，讓國人認識日本茶、台灣茶與料理結合的美味。

▲遊山茶訪觀光工廠舉行台灣文人茶會，南投縣長許淑華出席體驗日茶文化。（圖／南投縣政府提供）

許淑華表示，南投是國內重要的茶區，透過不同文化的交流，可以讓大家認識更多茶道文化，日本茶道大師以大家熟知的日本綠茶展演難得一見的煎茶道，品茶過程中欣賞藝術作品，大家互相討論，是很特殊的文化傳承，希望在世界茶業博覽會中，除了推廣南投好茶，也持續讓大家認識更多不同國家的茶文化。

　　

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關鍵字：

遊山茶訪台灣文人茶會日茶文化

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