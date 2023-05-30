1次3000元！火辣D奶泰妹讓老司機瘋狂　自曝「1天接客12小時」

▲火辣的泰妹佩佩吸引許多客人上門，警方上門逮捕，發現臉蛋及身材確實如同描述的那樣火辣誘人。（圖／翻攝記者新聞網）

圖文／CTWANT

近日新北市永和分局警方在網路上巡邏，發現有人張貼性交易資訊，警方假扮客人上門後，逮捕一名火辣的Ｄ奶泰妹佩佩，她假藉觀光之名來台賺快錢，每次性交易收費一小時3000元，生意爆滿的她，一天接客12小時，連接3天不斷。

據《記者新聞網》報導，永和分局警方上月26日在某網路論壇中，發現有人張貼疑似性交易訊息，警方假扮客人上門，發現開門的是一名泰妹「佩佩」，照片跟本人一樣，員警確定價碼和服務，確認性交易一事屬實後，就表明自己的身分，將她逮捕依妨害風化罪偵辦，後續由移民署遣返。

據了解，31歲的佩佩由應召站介紹，拿觀光護照來台賺快錢，抵台後被帶往永和一處公寓賣淫，應召站還幫忙打廣告，把她變成台灣年輕少婦，個性主動配合度又高，又加上貼出火辣照，露出深深的事業線，吸引許多人上門。佩佩表示，她覺得自己外貌好才想來台賺錢，每次收費1小時3000元，可以實拿2000元，而她抵台3天，每天工作12小時不間斷，她不清楚應召站背後的藏鏡人是誰。

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