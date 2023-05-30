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勵馨性別公眾教育列車開跑「發揮影響力、共創性別公義」

勵馨基金會性別公眾教育列車開跑，期盼「發揮影響力、共創性別公義」。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者王威智／採訪報導

致力於性別暴力被害人保護工作的勵馨基金會，近年加大力道投入性別公眾教育，於5月27、28日啟動2天環台之旅。記者會上邀請行政院長陳建仁、行政院發言人林子倫、行政院性別平等處副處 長鄧華玉、台鐵局台北車站第一位女站長胡詠芝等貴賓，與勵馨執行長王玥好一起為「性別公眾教 育列車」啟航，象徵對於性別平權和性別暴力防治的看見與承諾。

▲▼勵馨性別公眾教育列車開跑。（圖／勵馨基金會提供）

▲勵馨基金會性別公眾教育列車開跑，記者會上邀請行政院長陳建仁一同見證啟航。（圖／勵馨基金會提供）

▲▼勵馨性別公眾教育列車開跑。（圖／勵馨基金會提供）

▲行政院長陳建仁肯定勵馨基金會一直以來的付出與努力。（圖／勵馨基金會提供）

行政院長陳建仁致詞時特別提到，勵馨基金會從最早的雛妓救援、家暴庇護、性侵害創傷復元，到多元性別暴力防治，至今陪伴超過十萬名性別暴力倖存者，邀請全場一起為勵馨鼓掌。同時他也強調，除了法制面和措施面，教育面更為重要，希望透過教育，讓每個人都能成為性別平等的捍衛者、保護者、宣揚者，唯有性別平等的觀念深植到每個人心中，台灣才真正能當得起性平指數亞洲第一的國家。

勵馨不同於以往的服務宣導形式，特別打造一列彩繪區間車作為環島「性別公眾 教育列車」，由南港站出發，首日停靠宜蘭、花蓮，次日由高雄出發，沿途停靠台南、斗六、 員林與苗栗，六段旅程串聯勵馨在北、東、南、中的服務據點，列車上小朋友笑開懷，跟著劇團一起互動，勵馨基金會將車廂打造成舞台，劇團以淺顯易懂的方式帶領民眾了解，生活中常被忽視的性別暴力問題；包含校園性別霸凌、多元性別親密暴力、數位性別暴力等樣態，而勵馨服務對象又如何開展復元歷程。

▲▼勵馨性別公眾教育列車開跑。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼勵馨以淺顯易懂的方式帶領民眾了解，生活中常被忽視的性別暴力問題，「性別公眾教育列車」環台之旅約有千人一同共襄盛舉。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼勵馨性別公眾教育列車開跑。（圖／記者謝盛帆攝）

此次「性別公眾教育列車」環台之旅約有千人一同共襄盛舉，蘇小姐帶著兒子特地來參加，表示：「小朋友有可能們在小時候，在同學之間有可能像霸凌或者是說性別的歧視的問題，他們透過活動了解，當他遇到這樣的問題或是他同學，他可以及時伸出援手或者是尋求一些協助。」另一位女性健身房業者黃小姐感動的說：「勵馨很棒可以辦這樣的活動，看到有很多小朋友參與，讓他們從小就可以知道要如何拒絕性別暴力、且尋求幫助，這個很重要。」

▲▼勵馨性別公眾教育列車開跑。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼勵馨的彩繪列車上小朋友非常開心跟著劇團一起互動，直呼「很好看」。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼勵馨性別公眾教育列車開跑。（圖／記者謝盛帆攝）

對於首次以彩繪列車的環台，勵馨基金會執行長王玥好表示：「我們要宣示跟象徵是，勵馨在未來在公眾教育，會更積極主動到社區去，而且是以互動、體驗式這樣的形式進行。希望是我們人人都可以是重要他人，每一個人都可以在性別暴力防治的工作上，可以去發揮我們的力量，發揮我們的影響力，我想台灣要成為一個
無性別暴力的環境的話，是需要大家一起來參與的。」王玥好強調，列車上所有乘客都是性別友善環境的重要一員，每一個人都能在性別平權上發揮影響力，共創性別公義。而這輛列車源源不斷的動力，也象徵勵馨基金會在性別暴力防治的決心。

▲▼勵馨性別公眾教育列車開跑。（圖／記者謝盛帆攝）

▲勵馨基金會執行長王玥好表示：「我們要宣示跟象徵是，勵馨在未來在公眾教育，會更積極主動到社區，將往前延伸朝初級防治努力。（圖／記者謝盛帆攝）

勵馨基金會於 1988 年成立，迄今已 35 年，服務超過十萬名倖存者，從3人小組至今成為600人的組織，王執行長表示，未來勵馨將更下一城，受害者陪伴與輔導之餘，將往前延伸朝初級防治努力，並透過環島彩繪列車為號召，希望打造沒有性別暴力的友善社會。

▲▼勵馨性別公眾教育列車開跑。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼勵馨「性別公眾 教育列車」由南港站出發，旅程串聯勵馨在北、東、南、中的服務據點。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼勵馨性別公眾教育列車開跑。（圖／記者謝盛帆攝）

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