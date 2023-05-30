6／4政大金旋獎盛大舉行　音樂大咖、新星齊聚Westar

▲第 40 屆政大金旋獎決賽將在 6 月 4 日（日）於 Westar 盛大登場。（圖／第 40 屆政大金旋獎提供）

活動小組／綜合報導

第 40 屆政大金旋獎決賽將在 6 月 4 日（日）於 Westar 盛大登場！本屆金旋獎決賽以「前境」為主題，緊扣第 40 屆「家」的年度理念，象徵著熱愛音樂的人們在此地停留、歇息過後，準備動身前往下一個目的地。

決賽現場將由 10 組「非原創－個人組」、6 組「非原創－團體組」，以及 10 組「創作組」參賽者角逐獎項，並隆重邀請到 1500 Sound Academy 台北校區校長、喜歡音樂創辦人兼總經理暨資深音樂製作人陳子鴻、聲林之王音樂總監暨 SOWHAT 主唱黎明鑫（阿火）、好多音樂創辦人暨何樂音樂音樂總監陳建騏、多屆金曲獎、金音創作獎評審的樂評人陳玠安、身兼創作歌手與製作人的許哲珮，一同組成專業評審陣容。

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▲第 40 屆政大金旋獎決賽評審陣容。（圖／第 40 屆政大金旋獎提供）

另外，決賽當天也特別邀請四組嘉賓到場助陣，表演卡司分別是——為本屆金旋獎創作主題曲，曲風融合爵士、放克、搖滾、靈魂樂的 Robot Swing、以雙人樂團穿梭於搖滾、電子、藍調等元素之間的 JADE 、結合復古及電子元素，創造獨特華語流行的冰球樂團，以及擅長營造復古氛圍與台式浪漫，並曾拿下金曲獎最佳演出組合的椅子樂團。當天有事不能到場的朋友也不用擔心，本次活動將在政大金旋獎官方 YouTube 進行線上直播，喜愛音樂的你，千萬不要錯過！



▲第 40 屆政大金旋獎決賽賽程表。（圖／第 40 屆政大金旋獎提供）

政大金旋獎為台灣大專院校學生專屬的音樂比賽，秉持著推廣學生音樂的初衷以及回饋歷屆參賽者的理念，致力為參賽者提供展現自我的舞台，希望熱愛音樂的靈魂都能被聽見。

第 40 屆政大金旋獎從去年底（2022年）的年度講唱、訪談企劃，到今年 3 月的「眠眠有餘」音樂節，帶給大家更多的美好事物，4 月底帶領著聽眾們一同進入泡泡環繞的初賽澡間，在「POP! ON AIR」高唱，最終一起朝著決賽「前境」；於一系列活動中，金旋獎期許能像家一樣，成為每個追夢青年最堅強的後盾，在這裡充電過後都能發現更多可能，並繼續朝著自己的夢想邁進。

【前境金旋決賽指南】

1. 決賽時間：2023 年 6 月 4 日（日）

2. 活動地點：Westar（台北市萬華區漢中街116號8樓）

3. 政大金旋獎官方網站＞＞＞

4. 政大金旋獎 YouTube決賽直播＞＞＞

5. 決賽入圍名單＞＞＞