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高中生創新商機！「For Farmers」翻轉果農營運困境　手把手教轉型

▲▼專訪高中生談創立ForFarmers網站（業配 。（圖／記者黃克翔攝）

▲當季水果直購平台「For Farmers」翻轉果農營運困境。（圖／記者黃克翔攝，下同）

生活中心／綜合報導

後疫情時代，人們不但生活習慣改變，消費習慣也變了，連帶影響果農的產銷成本增加，各行各業都在思考如何秩序重整尋找新契機的同時，高中生發現了新商機，為果農架設直購平台「For Farmers」，並教會果農學習新技能，如何利用線上科技接收訂單開發新市場，讓現採水果從產地直達消費者餐桌，不但減少中間的層層支出成本，也可讓最新鮮的水果最快送到消費者手上，更進一步行銷在地農特產！

▲▼高中生,For Farmers,果農。（圖／周奕呈提供）

▲果農種植園區參觀聊天過程中，發現果農種植承擔的風險甚高，高中生周奕呈興起要幫助果農擴展市場的想法。（圖／周奕呈提供）

▲▼專訪高中生談創立ForFarmers網站。（圖／記者黃克翔攝）

▲幫助果農學會使用網路接收訂單等轉型，是由高中生周奕呈和同學們一起發起的計畫。

這個計畫是由高中生周奕呈和同學們發起，在校學業優秀的周奕呈，從小就喜歡幫助人，在資源充足及開放的教育環境中成長，讓他一直有個理想，想用「教育」翻轉社會，讓不同的人都能有公平教育權，周奕呈說「有一年暑假，和同學一起鐵馬環島時，經過果農種植園區，參觀聊天過程中，發現果農種植承擔的風險甚高，像屏東的芒果果農，受到氣候影響以及無穩定客群等原因，一公頃損失了40幾萬，原因在於果農忙於繁重的農務無暇透過網路行銷自家水果，以及老一輩對於電商等網路行銷手法並不熟悉，在市場上慢慢失去競爭力，只能透過農會、中盤銷售，加上近年疫情與氣候變遷等原因，使得果農經營環境更加不利」，讓他們興起要幫助果農擴展市場的想法。

▲▼ 專訪高中生談創立ForFarmers網站。（圖／記者黃克翔攝）

▲周奕呈分享了解果農需求及教育果農們新技能的心路歷程。

當其他的高中生都還在學習探索未來時，周奕呈已經和同學實際操演商業模式。周奕呈決定架設一個能讓消費者直接和果農購買的平台「For Farmers」，和其他3位同學們一起組成團隊，有人負責架設網站，有人聯絡果農及召集志工，周奕呈在架設網站前做足功課，參考了「直接跟農夫買」等網站，做出以消費者導向為設計的「For Farmers」平台，對農民來說，也必須要學會使用電腦和收信等新技能，周奕呈笑說「我從教他們怎麼申請google信箱、建立google表單開始進行溝通，農民們也很積極認真學會，這個過程讓我很有成就感，也很感動」，同時，周奕呈和同學們整理果園特色的圖文上架，讓消費者更了解在地水果的魅力！

▲▼高中生,For Farmers,果農。（圖／周奕呈提供）

▲周奕呈多次拜訪果農了解需求。（圖／周奕呈提供）

初次體驗線上賣水果對果農們來說像新世界，「For Farmers」平台不定期上架黑糖蓮霧、巨峰葡萄等當季水果，果農一接收到訂單，採收後立刻寄出，其中蓮霧大受歡迎，蓮霧果農表示銷售量提升了近三成，甚至在周奕呈的親友團中出現回購潮，親友們驚呼「水果很新鮮又甜」、「產地直送的水果新鮮度就是不一樣」，不只如此，不少果農告訴周奕呈還有其他人想加入新的銷售平台，希望可以幫忙銷售牛奶果、紅毛丹等在台灣市場較小的水果。

▲▼高中生,For Farmers,果農。（圖／周奕呈提供）

▲在學校內宣傳及向親朋好友推薦「For Farmers」，終於慢慢累積口碑。（圖／周奕呈提供）

面對眾果農的期待，其實周奕呈和夥伴們也為行銷推廣傷腦筋，為了在有限的行銷資源下將「For Farmers」平台推廣給更多人知道，一開始運用臉書行銷效果有限，後來轉而在學校內宣傳及向親朋好友推薦，終於慢慢累積口碑。

以永續經營為概念的「For Farmers」平台，背後的系統維護是一群高中生團隊相當激勵人心，對周奕呈來說能將滿腔熱血及行動力執行落地，並確實幫助果農更是感動，還為果農開闊了新市場，創造了雙贏的新商機，未來將持續擴展平台功能，幫助更多農民！

For Farmers►►► https://forfarmers.wixsite.com/forfarmers

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