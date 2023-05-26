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社會 社會焦點 保障人權

高中生媽媽繼承遺產「5億或200萬」？　律師曝最大關鍵：很嚴重

▲5億高中生,賴家。（圖／記者許權毅攝）

▲賴姓高中生墜樓身亡，名下有大筆遺產。（資料照／記者許權毅攝）

記者柯振中／綜合報導

台中市身價5億的賴姓高中生墜亡引發關注，遺產繼承問題掀起風波，賴家人更是聯合發出聲明，痛批賴母變成人球是自己造成的。對此，律師蘇家宏分析，賴母最後能繼承到5億土地、或是200萬元，最大的關鍵在於遣返，若回復了中國大陸國籍，將有很不利的影響。

蘇家宏在臉書上解釋，依據我國的法令，賴母可以與高中生配偶共同繼承遺產，若是高中生婚姻被法院判決無效，則能夠繼承5億不動產，但「目前高中生母親並不是我國國籍公民」。

至於國籍會有什麼影響？蘇家宏提到，若是無國籍，或是非中國大陸國籍的外國人，那麼可以繼承，但如果遺產當中有不動產，就需要依照《土地法》第17條、18條的規定辦理，所屬國家若對於我國人民繼承有互惠規定，就能繼承不動產，若沒互惠規定，就沒辦法繼承不動產，其他財產則能繼承，也能變賣不動產後繼承現金。

▲▼5億高中生家庭關係相當複雜,墜樓,台中,代書,代書助理,亂倫,媳婦。（圖／記者陳詩璧製表）

▲賴姓高中生家中的關係十分複雜。（圖／記者陳詩璧製表）

不過，因為兩岸人民關係條例的規定，賴母只能繼承200萬元，其餘財產要由下一個順位的繼承人來繼承，如果婚姻被法院判決無效，就是高中生同父異母的兄弟姊妹來繼承這些不動產。

而繼承財產最大的關鍵，在於是否有遣返，「可能是5億土地到200萬元的距離」，按照目前的聲明內容，賴母極有可能被驅逐出境、遣返中國大陸，若是中國大陸回復賴母的國籍，那麼對於繼承的權利將有很不利的影響。

賴家4位同父異母的兄弟姊妹26日投書媒體，痛批賴母與公公亂倫，父親甚至為此將全家人趕出去，母親為了家庭和諧，希望能將人送回中國大陸、再給予一筆錢，卻遭獅子大開口、討要2,000萬元。

賴家4人表示，賴母來台20多年，曾2度取得台灣身分證，卻都被註銷，懷疑是故意不回復中國大陸國籍，如今變成人球，確實是自己故意造成的。

賴家4人也為母親抱不平，媽媽陪著爸爸打拼30多年，一點一滴努力打拼，按道理來說這筆家產應該有媽媽的一半，為何現在沒得到半筆，反而全在賴姓高中生身上，因為這些財產全是不當贈與。

 

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