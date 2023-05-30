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麥當勞新發現！網友讚「和國外同步了」　改版變超速

▲▼麥當勞,自助點餐機,升級。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO驚訝詢問，台灣跟國外的麥當勞點餐機系統一樣？（圖／翻攝自PTT）

消費中心／綜合報導

身處講求效率的時代，每到用餐時間總是大排長龍的餐飲業，也積極開發多元點餐方式，方便顧客快速點取餐。速食龍頭麥當勞也不例外，幾乎全台門市都設有自助點餐機，過去曾被網友抱怨難用、卡頓，大家用不順手，近日有網友發現台灣的麥當勞點餐機似乎悄悄改版了，點評最近更新的版本與國外是同樣一套，速度快又順，引起廣大迴響！

日前一名網友在PTT提到自己的新發現「最近剛從新加坡玩回來，去買麥當勞的時候發現台麥也把點餐機改版了，是動作比較快的版本，不是之前那台龜速版，現在的反應真的速，介面跟國外的點餐機系統一模一樣，看來應該是全球統一」，貼文一出才知道很多在國外使用點餐機的人都表示新版點餐機系統與國外版本相同，感動說「我上禮拜去韓國，用的也是一樣」、「美國也是這個介面 看來是逐步在推」、「台麥外國麥難得一致」。

有關「點餐機系統是否為全球統一？」，台灣麥當勞表示「麥當勞點餐機系統向來與全球麥當勞系統同步，目前正進行系統版本更新，引進全球新版點餐系統，優化整體操作介面， 點餐流程更直覺、順暢，希望能更貼近顧客使用習慣。」

但其實早在月初，就有網友發現麥當勞點餐機改版了。直接點名最大不同就是「有速度就給推」，網友紛紛表示「那天點餐有順，覺得感動」、「改版後的確順很多」、「歸剛欸！更新後有夠速」、「新介面蠻快的」！

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