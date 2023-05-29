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嘉義市鼓勵長者接種送500元禮券　加碼4劑家用抗原快篩試劑

▲▼即日起 「65歲以上長者接種基礎劑、基礎加強劑、第一次追加劑」COVID-19疫苗 贈送500元禮券+4劑家用抗原快篩試劑 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市 「65歲以上長者接種基礎劑、基礎加強劑、第一次追加劑」COVID-19疫苗 贈送500元禮券+4劑家用抗原快篩試劑 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

近期全國COVID-19疫情上升，因感染心冠肺炎產生併發症以65歲以上長者居多約占75%，依據衛生福利部疾病管制署統計顯示併發症及死亡個案多具慢性病史及未接種滿3劑疫苗，其中接種滿3劑以上新冠疫苗相對比無接種者死亡風險機率降低48.2%。

嘉義市政府為鼓勵長者儘速接種，提升市民群體保護力及降低高齡者感染新冠肺炎造成重症及死亡的風險，自5月24日起，提供尚未接種基礎劑、基礎加強劑或第1次追加劑COVID-19疫苗之65歲以上長者，凡至嘉義市COVID-19疫苗合約醫療院所接種任一劑疫苗，即可獲得500元禮券；除禮券外，嘉義市再加碼贈送4劑家用抗原快篩試劑，此項獎勵措施至112年12月31日止(或禮券用罄為止），禮券、快篩試劑任一項如在12月31前發送完畢，則只單送一項。

嘉義市衛生局提醒，接種疫苗是保護自己最好的方法，籲請長者儘速前往接種COVID-19疫苗，以及早完成3劑接種，其中追加劑劑次建議接種莫德納BA.4/5次世代疫苗，以增進免疫保護力；另今年尚未接種過莫德納BA.4/5次世代疫苗之民眾亦鼓勵接種，共同提升免疫保護力。

衛生局提醒民眾，前往接種COVID-19疫苗前，應備妥「健保卡或其他可證明身分」之證件，如為接種第2劑或追加劑COVID-19疫苗者，請記得攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，並於接種前評估時，說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。接種後須多加留意身體狀況，多喝水多休息，亦請家人協助注意，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。相關接種訊息請至嘉義市政府衛生局網站/主題專區/ COVID-19疫苗接種資訊專區( https://health.chiayi.gov.tw/cp.aspx?n=7501 )查詢或撥打2341150防疫專線諮詢。

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