嘉義市+483！MIS-C進入高峰期　市府籲兒童儘快接種疫苗

▲▼ 嘉義市新增483例本土確診案例 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中央流行疫情指揮中心今(6/30)日公布全國本土新增38846例，嘉義市新增483 例確診個案，包含12歲以下72例，12-64歲351例，65歲以上60例。嘉義市目前居隔3164人，解隔725人，輕症居家照護人數5474人。

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截至6/29接種5至未滿12歲兒童接種率：15373人(88.17% )，近期有專家示警，這一兩周將進入「兒童多系統發炎症候群」（MIS-C）高峰期，衛生局提醒，家中染疫幼童康復6周內如有發燒、出疹、紅眼、頭暈、嘔吐、腹瀉、腹痛等六大警訊，家長務必盡速陪同就醫，嘉義市共有3家醫院(嘉基、聖馬、嘉榮)設有學齡前兒童綠色通道，優先提供學齡前兒童給予及時的醫療介入。

同時呼籲，國外研究顯示，打一劑新冠疫苗就能降低9成以上因染疫而引發MIS-C的風險，嘉義市兒童第2劑疫苗也已經可到院所接種及入校接種，嘉義市院所也持續提供第1劑兒童疫苗，請盡快完整接種疫苗。

嘉義市護理師公會常務監事林慈恩在昨日直播也提醒，對於兒童確診者之居家照護，除了觀察「發燒」病況外，也要注意孩子「活動力」，大部分孩童為輕症並逐漸康復，發燒時可透過手腳是否冰冷來判讀有無合併畏寒，待退燒時要注意排汗；若有上呼吸道症狀，如咳嗽、喉嚨痛等，可多喝溫開水來補充水分減緩不適；若有腸胃道症狀，如嘔吐、腹瀉，可先適當空腹，再以少量多餐方式進食；而若出現兒童就醫警訊，如發燒超過48小時，或高燒超過39度合併發冷（畏寒）、冒冷汗，或是退燒後活動力還是很不好，退燒後仍是很喘或胸悶，或是持續的嘔吐、頭痛或腹痛、超過12小時沒有進食或沒有解尿等，建議盡快就醫。

另外，中央宣布自7/1日起，維持現行防疫政策，為減少疫情散播，嘉義市宣布持續加強防疫規定，包含室內外拍攝個人/團體照及辦理活動合照時持續配戴口罩、禁止邊走邊吃等，衛生局呼籲大家自主落實防疫措施，維持個人衛生好習慣，戴口罩、勤洗手、保持社交距離；出入公共場域落實體溫量測等相關措施，下載並使用「臺灣社交距離APP」，保護自己也保護他人，共同維護社區安全。